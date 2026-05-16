Maharashtra: पत्नी और बच्चों की मौत का गम नहीं सह पाए पिता! ढाई साल बाद उसी जगह जाकर दे दी जान

Maharashtra Tragic News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. ढाई साल पहले हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में अपनी पत्नी और दो बच्चों को अपनी आंखों के सामने खोने वाले पिता ने आखिरकार उसी जगह पर आत्महत्या कर ली, जहां उनका परिवार उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गया था. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

मृतक की पहचान विराट विट्ठललाल गौतम के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 58 साल है. 23 नवंबर 2023 को कोल्हापुर में पुईखड़ी घाट के पास एक निजी बस दुर्घटना में उनकी पत्नी नीलू (43), बेटी रिद्धिमा (17) और बेटा सार्थक (13) की मौके पर मौत हो गई थी. उस हादसे में विराट घायल अवस्था में अकेले बच गए थे, लेकिन परिवार को खोने का दुख उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ता रहा.

दुर्घटना स्थल पर मिला शव

शुक्रवार सुबह कुछ राहगीरों को घाट इलाके में एक व्यक्ति का शव सड़ी हुई हालत में मिला. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेब में मिले पहचान पत्र से मृतक की पहचान विराट गौतम के रूप में हुई.

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जांच में सामने आया कि विराट ने हादसे वाली उसी जगह पर जाकर पहले पत्नी और बच्चों को श्रद्धांजलि दी और फिर जहर खाकर अपनी जान दे दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सोशल मीडिया पोस्ट में छलका दर्द

अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले विराट ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट की थी. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि मैं आज अपना शरीर त्याग रहा हूं, पत्नी और बच्चों के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा है और पिछले ढाई साल मैंने सिर्फ दर्द में बिताए. उन्होंने पोस्ट में लिखा, “मेरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई थी, जब नीलू, रसिका और शर्विल मुझे छोड़कर चले गए. उनके बिना मैं कैसे जिंदा रहा, मुझे खुद नहीं पता.”

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