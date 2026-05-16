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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: धुले में रिश्तों का कत्ल! पत्नी के सामने हुई बहस के बाद बेटे ने माता-पिता को उतारा मौत के घाट

Maharashtra: धुले में रिश्तों का कत्ल! पत्नी के सामने हुई बहस के बाद बेटे ने माता-पिता को उतारा मौत के घाट

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के धुले के शिरपुर में पारिवारिक विवाद के बाद बेटे चंदन महतो ने कथित तौर पर गुस्से में अपने माता-पिता की हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी और डर का माहौल फैल गया.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 16 May 2026 03:14 PM (IST)
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Dhule Double Murder Case: महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर शहर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली और मन को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने मामूली विवाद के बाद अपने ही माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना शिरपुर की महावीर सोसायटी में हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में डर और आक्रोश का माहौल है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक दंपति अपनी बेटी की शादी के बाद शुक्रवार दोपहर घर लौटे थे. घर में शादी की खुशी और चहल-पहल का माहौल था, इसी दौरान पारिवारिक बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि माता-पिता ने बेटा चंदन इंदाराम महतो को उसकी पत्नी के सामने कुछ अपमानजनक बातें कह दीं, जिससे वह गुस्से से भर गया. 

गुस्से में बेटे ने किया हमला

पत्नी के सामने हुए इस अपमान से नाराज चंदन महतो ने घर में मूसल उठाया और अपने माता-पिता पर हमला कर दिया. उसने पहले अपनी मां रांजुदेवी महतो और फिर पिता इंदाराम महतो के सिर पर मूसल से एक के बाद एक ज़ोरदार वार किए.

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यह इतना खतरनाक था कि दोनों गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े. चोट लगने के कारण दोनों खून से लथपथ हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है.

पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ा

इस खतरनाक वारदात के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घर से चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी तुरंत वहां पहुंच गए. पड़ोसियों ने सूझबूझ दिखाते हुए भाग रहे चंदन को मौके पर ही पकड़ लिया और घटना की जानकारी शिरपुर पुलिस को दी.

जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया. बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के समय भी आरोपी के चेहरे पर किसी तरह का पछतावा नजर नहीं आ रहा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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Published at : 16 May 2026 03:14 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS Dhule Double Murder Case Shirpur Crime News
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