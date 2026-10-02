अभिजीत दीपके के खिलाफ गुस्सा, 'एक कचौड़ी-दो समोसा, इन कॉकरोच का क्या भरोसा'

मुंबई के शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच CJP के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया. अभिजीत दीपके के खिलाफ गुस्सा फूटा और CJP के खिलाफ स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए. 'एक कचौड़ी, दो समोसा, इन कॉकरोच का क्या भरोसा' के नारे लग रहे हैं. दीपके और सीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं. दीपके अरविंद केजरीवाल के साथी रहे हैं. हम प्रदर्शन करने वाले मुंबई के युवा हैं. हम कोई बीजेपी के साथ नहीं हैं. मुंबई का युवा हमेशा हिंदुत्व के साथ रहा है. मुंबई मंत्रालय के बाहर सीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ.

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "एक तरफ संविधान बचाने की बात चल रही है, अभिजीत दीपके जैसे कॉकरोच संविधान को खत्म करने की बात करते हैं. हम संविधान की रक्षा करना जानते हैं, संविधान का सम्मान करना जानते हैं. मुंबईकर कॉकरोच जनता पार्टी का व्यवहार नहीं सहेगा."

इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, "मुंबई लोकतंत्र को वापस पाने के लिए एकजुट हो रही है! मुझे उम्मीद है कि सभी CJP के इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं! BJP की तानाशाह सरकार ने हमारा वोट और हमारी आवाज छीन ली और हमें इसे वापस पाना ही होगा! यह कोई राजनीतिक विषय नहीं बल्कि देश का मामला है! यह हमारे लोकतंत्र, हमारे वोट और हमारे संविधान की बात है! गद्दार ज्ञानेश को जाना ही होगा!"

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