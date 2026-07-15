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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशरद पवार से क्या चाहती है BJP? कांग्रेस के दावे से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल

शरद पवार से क्या चाहती है BJP? कांग्रेस के दावे से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल

Maharashtra Politics: बीजेपी शरद पवार की एनसीपी को साधने में जुटी हुई है. संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए शरद पवार का समर्थन जुटाने की कोशिश में है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 15 Jul 2026 07:11 AM (IST)
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महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है. इस बीच बीजेपी शरद पवार की एनसीपी को साधने में जुटी हुई है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है. 

इस बात का दावा कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने किया है. पिछले सत्र में पारित नहीं हो सके विधेयक के नए स्वरूप को किसी भी तरह का समर्थन देना एनसीपी (एसपी) की अपनी उस अंतरात्मा के साथ ‘‘विश्वासघात’’ होगा, जिसने उन्हें पिछली बार विधेयक का समर्थन नहीं करने की प्रेरणा दी थी.

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बीजेपी लाना चाहती है विधेयक

दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 131वें संविधान संशोधन विधेयक को वापस लाने की योजना बना रही है, जो अप्रैल 2026 में संसद के पिछले सत्र में पारित नहीं हो सका था. इस विफल विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीट सुरक्षित करना बताया गया था, लेकिन इसका असली मकसद निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन और संभवतः सीमाओं में हेरफेर का रास्ता साफ करना था.’

भारत के संविधान में पहले ही 106वें संशोधन अधिनियम के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया जा चुका है. इसलिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए किसी नए विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है.

टीएमसी के बाद अब एनसीपी एसपी को तोड़ने की कोशिश

बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने के बाद खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब इस विधेयक के नए रूप को पारित कराने के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने के मकसद से एनसीपी (एसपी) और डीएमके को रिझाने में जुटी है. फिलहाल शरद पवार को लेकर बीजेपी साधने के लिए प्रयासरत है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
BJP MAHARASHTRA NEWS NCP SP SHARAD PAWAR MUMBAI NEWS
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