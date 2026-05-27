महाराष्ट्र को लेकर NCRB की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, इस मामले में टॉप पर है राज्य

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट में रेलवे अपराधों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान होने वाले अपराधों के मामलों में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे पहुंच गया है. राज्य में संपत्ति चोरी, छिनैती और डकैती के कुल 20 हजार 519 मामले दर्ज किए गए हैं, जो देशभर में दर्ज रेलवे अपराधों का बड़ा हिस्सा है.

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में जीआरपी द्वारा कुल 83 हजार 699 अपराध दर्ज किए गए, जिनमें से अकेले महाराष्ट्र में 20 हजार 519 मामले सामने आए. चोरी के मामलों में भी महाराष्ट्र शीर्ष पर है. पूरे देश में दर्ज 59 हजार 521 चोरी की घटनाओं में से 19 हजार 266 मामले महाराष्ट्र के रेलवे नेटवर्क से जुड़े हैं.

भीड़ बन रही अपराधियों के लिए सहूलियत

विशेषज्ञों के अनुसार, मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ अपराधियों के लिए सबसे बड़ी सहूलियत बन रही है. भीड़भाड़ का फायदा उठाकर जेबकतरे, चोर और अन्य अपराधी आसानी से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में भी महाराष्ट्र की स्थिति चिंताजनक बताई गई है. रिपोर्ट के अनुसार, रेल सफर के दौरान हत्या के 11, बलात्कार के 6 और महिलाओं व बच्चों के उत्पीड़न के 146 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, साल 2024 में महिलाओं से जुड़े अपराधों में छेड़छाड़ के 61, यौन उत्पीड़न के 45, पीछा करने के 11 और पॉक्सो कानून के तहत 33 मामले दर्ज हुए हैं.

महिला सुरक्षा से जुड़े अपराध में भी महाराष्ट्र अव्वल

महिला सुरक्षा से जुड़े अपराधों में महाराष्ट्र देश में पहले और केरल दूसरे स्थान पर है. हालांकि हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे कुछ गंभीर मामलों में हरियाणा की स्थिति महाराष्ट्र से अधिक खराब पाई गई है. रिपोर्ट में गंभीर चोट पहुंचाने के 124, अपहरण के 53 और धोखाधड़ी के 53 मामलों का भी जिक्र किया गया है.