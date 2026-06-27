मुंबई में मुहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाले 14900 कैप्सूल बरामद, साजिश की आशंका

मुंबई में मुहर्रम जुलूस में जहर से भरी चूहे मारने वाली गोलियां बांटने का सनसीखेज मामला सामने आया है. पकड़े गये युवक से 14 हजार 900 गोलियां बरामद हुई हैं. युवक चार लोगों को गोलियां देता पाया था. पुलिस ने गोलियां बाटते समय युवक को हिरासत में लिया. पुलिस ने कहा कि हम हर एगंल से जांच कर रहे हैं. बड़ी साजिश की आशंका है.

DCP जयंत मीणा ने कहा कि मुहर्रम के जलूस मे एक संदिग्ध दिखा. पूछताछ की तो पता चला कि ये बिना परमिशन के कैप्सूल बेच रह था. सुबह 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्याक्ति को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई. पुलिस की टीम ने उस संदिग्ध को उठाया. उसने बताया कि उसने ऐसा मुहर्रम के जलूस को टारगेट करने के लिये किया था.

आरोपी फैयाज पुणे का रहने वाला है. पेंट का बिजनेस है. 50 किलो जिंक फास्फाइड ऑर्डर किया. कुछ दिनों से रहने के ठिकाने पर कैप्सूल में एक-एक ग्राम जहर डालकर मुहर्रम को निशाना बनाना था. ये 2025 में ईरान और इराक गया था. 14900 कैप्सूल जब्त किए गए हैं. 30000 बनाने का लक्ष्य था. कैप्सूल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए.

डीसीपी जयंत मीणा ने कहा कि पुलिस ने बहुत बड़ी त्रासदी को रोक दिया. जांच जारी है और ये पता लगाने की कोशिश है कि इसका मोटिव क्या था. बहुत बड़े पैमान पर आरोपी की साजिश की आंशका थी. हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं. इसका नाम फैयाज प्रेमजी है और वह पुणे का रहने वाला है. फैयाज की साजिश थी कि लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए.

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