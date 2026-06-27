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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रChhatrapati Sambhajinagar News: किसानों के मुद्दे पर रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, राम मंदिर मामले पर भी दिया बयान

Chhatrapati Sambhajinagar News: किसानों के मुद्दे पर रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, राम मंदिर मामले पर भी दिया बयान

Maharashtra Politics News: एनसीपी-एसपी पार्टी विधायक रोहित पवार ने उद्धव ठाकरे के मराठवाड़ा दौरे और राज्यों में किसानों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. साथ ही राम मंदिर मामले पर बयान दिया है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 27 Jun 2026 01:16 PM (IST)
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महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एनसीपी-एसपी पार्टी के विधायक रोहित पवार ने उद्धव ठाकरे के मराठवाड़ा दौरे और राज्यों में किसानों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि किसान आज भी भारी चिंता में है. सरकार ने कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया.

शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख को लेकर रोहित पवार ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "उद्धव ठाकरे अलग-अलग जिलों और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उनके कई सांसद दूसरे पक्ष में चले गए हैं. ऐसे में उद्धव ठाकरे हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे."

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आज भी भारी चिंता में है किसान- रोहित पवार

किसानों के मुद्दे पर एनसीपी-एसपी विधायक ने कहा, "किसान आज भी भारी चिंता में है. सरकार ने कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया." उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को फंसाया है और उनकी पार्टी का उद्देश्य किसानों को न्याय दिलाना है.

हर रोज करीब 6 किसान कर रहे हैं आत्महत्या-रोहित पवार

इसी दौरान, पायलट प्रोजेक्ट के तहत फर्टिलाइजर वितरण के सवाल पर रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में हर रोज करीब छह किसान आत्महत्या कर रहे हैं. किसानों को खाद, डीजल और खेती से जुड़ी जरूरी चीजें समय पर नहीं मिल रही हैं और उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार दिखावा अधिक करती है. सरकार ने कर्जमाफी के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं, उसके कारण करीब 70 प्रतिशत किसान कर्जमाफी से वंचित रह जाएंगे और यह पूरी तरह की कर्जमाफी नहीं होगी.

'किसानों को मिला सिर्फ 10 हजार रुपये मुआवजा'

एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार ने कहा कि पिछले साल बारिश के कारण पूरे राज्य में कृषि का नुकसान 35 हजार करोड़ रुपये का हुआ था. सरकार ने 31 हजार करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन लोगों के हाथों में सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपये आए. 20 हजार करोड़ रुपये किसानों तक इसलिए नहीं पहुंचे कि वहां सरकार ने कुछ शर्तें रखी थीं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की मदद करना चाहती है तो फर्टिलाइजर की कीमत कम की जानी चाहिए. उपलब्धता को भी बढ़ाने की जरूरत है.

राम मंदिर प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग

राम मंदिर में कथित पैसों की गड़बड़ी के मुद्दे पर रोहित पवार ने कहा कि लोगों ने श्रद्धा से दान दिया था और सभी की अपेक्षा थी कि वहां एक अच्छा मंदिर बने और अतिरिक्त पैसे का उपयोग गरीब श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हो. लेकिन जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए.

रोहित पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना

रोहित पवार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार धर्म के नाम पर वोट मांगती है और सत्ता में आने के बाद धार्मिक संस्थानों में भ्रष्टाचार होता है. उन्होंने उज्जैन और नासिक महाकुंभ की तैयारियों में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. रोहित पवार ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से लोग काफी गुस्से में हैं. हम सभी की मांग है कि आरोपियों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा के पास बहुत पैसा है और अलग-अलग स्तर पर पैसे की उगाही की जा रही है. शक्तिपीठ मार्ग परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी 40 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार की आशंका है.

'राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल लोगों ने भरे अपने घर'

रोहित पवार ने कहा कि राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल लोगों ने अपने घर भरे हैं और संपत्तियां खरीदी हैं. दान के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने कहा, "धर्म में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन भाजपा के हिंदुत्व में स्वार्थ है."

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Published at : 27 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Maharashtra Politics News Rohit Pawar MAHARASHTRA NEWS Chhatrapati Sambhajinagar News
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