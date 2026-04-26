Mumbai News: MGL बिल अपडेट के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड, 100 से अधिक लोग शिकार, 2.7 करोड़ की ठगी

मुंबई में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां महानगर गैस लिमिटेड (MGL) के बिल अपडेट के नाम पर जालसाजों ने लोगों को अपना शिकार बनाया. पिछले 30 दिनों के भीतर ठगों ने MGL के ग्राहकों और नए कनेक्शन के आवेदकों से करीब 2.7 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. इस पूरे गिरोह ने 177 फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल कर लगभग 31 करोड़ रुपये के लेन-देन को अंजाम दिया.

हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड ही सबसे बड़ा ठग निकला, जिसने पूरे नेटवर्क को संचालित किया. साइबर अपराधियों ने लोगों को कॉल और मैसेज के जरिए बिल अपडेट या कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर पैसे वसूले. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है.

जालसाजों ने 100 से अधिक लोगों को बनाया अपना निशाना

पश्चिम एशिया के संकट और एलपीजी की कमी के डर का फायदा उठाकर जालसाजों ने 100 से अधिक लोगों को अपना निशाना बनाया है. ठगों ने ग्राहकों को डराने के लिए संदेश भेजे कि यदि पिछले महीने का बिल तुरंत अपडेट नहीं किया गया, तो गैस कनेक्शन 'आज रात काट दिया जाएगा'. जालसाजों ने लोगों को झांसा देकर उनके फोन में एक दुर्भावनापूर्ण (malicious) APK फाइल डाउनलोड करवाई, जिससे उन्हें फोन का रिमोट एक्सेस मिल गया.

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पीड़ितों के खातों से ठगों ने उड़ाए करोड़ों रुपये

इसके अलावा, इस रिमोट एक्सेस के जरिए पीड़ितों का बैंकिंग डेटा चोरी किया गया और उनके खातों से करोड़ों रुपये उड़ा लिए गए. नया गैस कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों को भी फर्जी कॉल के जरिए निशाना बनाया गया और उन्हें धोखाधड़ी वाली ऐप लिंक भेजी गई. मुंबई में स्थिति इतनी गंभीर रही कि पिछले एक महीने के दौरान कई बार एक ही दिन में तीन-तीन लोग इस साइबर अपराध का शिकार हुए.

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