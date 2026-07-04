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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की पहली बारिश में उखड़ी सड़क, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर एक्शन

राजस्थान: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की पहली बारिश में उखड़ी सड़क, कंस्ट्रक्शन कंपनी पर एक्शन

Delhi Mumbai Expressway News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सड़क पहली ही बारिश में उखड़ी हुई पाई गई है. मामले में NHAI की तरफ से निर्माण कंपनी को सस्पेंड कर दिया गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Jul 2026 12:02 AM (IST)
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देश की सबसे आधुनिक और महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर पहली ही बारिश में गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं. कोटा से सवाई माधोपुर के बीच, खासकर लबान से सवाई माधोपुर तक एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में सड़क को उखड़ा हुआ पाया गया है. वहां बड़े-बड़े गड्ढे देखे गए हैं, जिससे इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों के लिए हादसों के खतरे को काफी बढ़ा हुआ माना जा रहा है.

वायरल वीडियो से खड़े किए गए सवाल

एक्सप्रेसवे की बदहाल स्थिति के वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है. वीडियो में सड़क को कई जगह से टूटा और उखड़ा हुआ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. आम लोगों की तरफ से कहा गया है कि मानसून की शुरुआत में ही सड़क की ऐसी हालत से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं. कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग की इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत की ओर से भी बदहाल एक्सप्रेसवे के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर सवाल उठाए गए हैं.

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राहगीर की ओर से की गई मरम्मत की मांग

वीडियो बनाने वाले कोटा के राहगीर क्रांति तिवारी की तरफ से बताया गया कि करीब सात दिन पहले इस मार्ग से गुजरते समय इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था. उनके अनुसार कई स्थानों पर सड़क को पूरी तरह खराब पाया गया है, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. संबंधित एजेंसियों से जल्द से जल्द मरम्मत कराए जाने की मांग की गई है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी आम जनता की ओर से निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी जताई जा रही है.

NHAI की सख्त कार्रवाई, कंपनी पर एक्शन

इस पूरे मामले पर NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गजेंद्र सिंह की ओर से बताया गया कि जिस निर्माण कंपनी की तरफ से एक्सप्रेसवे के इस हिस्से का निर्माण किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

सड़क की मरम्मत का काम अब दूसरी ठेकेदार कंपनी को सौंप दिया गया है और खराब हिस्सों को तेजी से दुरुस्त कराया जा रहा है. यह भी बताया गया है कि क्षतिग्रस्त सड़क का यह हिस्सा सवाई माधोपुर जिले की सीमा में आता है.

फिलहाल मरम्मत का काम जारी रखा गया है, लेकिन जब तक सड़क को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लिया जाता, तब तक वाहन चालकों को इस मार्ग पर अत्यधिक सावधानी के साथ सफर करने की सलाह दी गई है. पहली ही बारिश में एक्सप्रेसवे की ऐसी हालत सामने आने से निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Jul 2026 12:02 AM (IST)
Tags :
Delhi-Mumbai Expressway RAJASTHAN NEWS
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