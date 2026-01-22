हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC की पहली महिला मेयर बनी थीं सुलोचना मोदी, अब तक 7 महिलाओं ने संभाला पद, देखें पूरी लिस्ट

BMC की पहली महिला मेयर बनी थीं सुलोचना मोदी, अब तक 7 महिलाओं ने संभाला पद, देखें पूरी लिस्ट

BMC को अब 8वीं महिला मेयर मिलने जा रही है. आरक्षण सूची जारी होने के बाद यह तय हो गया है कि बीएमसी की मेयर, किसी भी वर्ग की महिला हो सकती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 22 Jan 2026 01:41 PM (IST)
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बृहन्मुंबई महानगर पालिका के लिए आरक्षण का ऐलान हो गया है. यहां सामान्य वर्ग से महिला मेयर होंगी.बीएमसी के 94 साल के इतिहास में ऐसा 8वीं बार होगा जब महिला के हाथ में बीएमसी की कमान होगी.

बता दें मुंबई के महिला मेयर्स में सुलोचना मोदी (1956) और निर्मला समंत प्रभवलकर (1994–1995) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थीं. इसके बाद की महिला मेयर विषाखा राउत (1997–1998), शुभा रावल (2007–2009), श्रद्धा जाधव (2009–2012), स्नेहल अंबेकर (2014–2017) और किशोरी पेडनेकर (2019–2022) शिवसेना से रही हैं.

BMC Full Mayor List: बीएमसी में अब तक कितने पुरुष मेयर?

मुंबई में 7 महिलाओं के अलावा अब तक 70 पुरुष बीएमसी मेयर पद की कमान संभाल चुके हैं. वर्ष 1931 में पहली बार बीएमसी का मेयर चुना गया था.

वर्ष 1931 से शुरू होकर मुंबई के मेयर पद पर सबसे पहले जे.बी. बोमन-बेहराम आए, उसके बाद वी.एन. चंदावरकर, मोरेश्वर चिंतामन जावले, हुसैनाली रहीमतोला, खुर्शीद नरीमन, जमनादास एम. मेहता, एलिजा मोसेस राजपुरकर, सुल्तान एम. चिनॉय, बेहराम एन. करंजिया, माथुरदास त्रिकमजी, जोसेफ ए. कोलाको, युसुफ मेहरअली, एम.डी.डी. गिल्डर, नागिंदास टी. मास्टर, जोसेफ अल्बन डीसूजा, मोहम्मद आई.एम. रोवजी, ए.पी. सबावाला, एम.यू. मस्करेन्हास और एस.के. पाटिल जैसे प्रमुख नेताओं ने यह पद संभाला. बाद में गणपतिशंकर एन. देसाई, पी.ए. डायस, दयाभाई पटेल, अब्दुल कादर सालेभॉय, साइमन सी. फर्नांडीस, एम.वी. डोंडे आदि मेयर रहे.

इसके बाद 1970 के दशक से शिवसेना के हेमचंद्र गुप्ते, सुधीर जोशी और मनोहर जोशी ने मेयर की कुर्सी संभाली. 1980 के दशक में प्रभाकर पाई (भाजपा) के साथ छगन भुजबल और दत्ताजी नलवाडे (शिवसेना) जैसे नाम सामने आए. 1990 और 2000 के दशकों में चंद्रकांत हांडोरे (रिपब्लिकन पार्टी), आर.आर. सिंह (कांग्रेस) और मिलिंद वैद्य (शिवसेना) ने मेयर पद का दायित्व निभाया. इसके बाद हरेश्वर पाटिल, महादेव देवले और दत्ता दलवी (सभी शिवसेना) मेयर रहे. हाल के वर्षों में सुनील प्रभु और विश्वनाथ महाडेश्वर (दोनों शिवसेना) ने मुंबई के मेयर के रूप में कार्य किया.

Published at : 22 Jan 2026 01:07 PM (IST)
BMC News MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS BMC Elections 2026
