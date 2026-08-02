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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई लोकल में महिला से बदसलूकी का आरोप, पुलिस ने बचाया

मुंबई लोकल में महिला से बदसलूकी का आरोप, पुलिस ने बचाया

Mumbai News In Hindi: मुंबई लोकल में महिला यात्री से कथित बुलिंग का मामला सामने आया है. मासूम बच्चे के साथ सफर कर रही महिला को पुरुष यात्रियों ने घेर लिया. बोरीवली में पुलिस ने बचाया.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Aug 2026 09:04 AM (IST)
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मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में एक महिला यात्री और उसके मासूम बच्चे के साथ कथित बुलिंग का मामला सामने आया है. आरोप है कि चर्चगेट से विरार जाने वाली फास्ट लोकल में सफर के दौरान कुछ पुरुष यात्रियों ने महिला को घेर लिया, उससे बहस की.

सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने बोरीवली स्टेशन पर हस्तक्षेप कर महिला और उसके बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला. जानकारी के मुताबिक, घटना 31 जुलाई की रात करीब 11 बजे के बाद की है.

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बच्चों के साथ सफर कर रही थी महिला

चर्चगेट से विरार जाने वाली फास्ट लोकल के फर्स्ट क्लास महिला डिब्बे का आधा हिस्सा रात 11 बजे के बाद नियमों के अनुसार जनरल कोच में बदल जाता है, जहां पुरुष यात्रियों को भी यात्रा की अनुमति होती है. बताया जा रहा है कि महिला को इस नियम की जानकारी नहीं थी और वह अपने छोटे बच्चे के साथ उसी कोच में सवार हो गई.

महिला ने जताई थी आपत्ति

दादर स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने के बाद कोच में भारी संख्या में पुरुष यात्रियों को देखकर महिला ने आपत्ति जताई. इस पर कुछ यात्रियों से उसकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई. आरोप है कि कई पुरुष यात्रियों ने एक साथ महिला को घेर लिया, उसका मजाक उड़ाया और उसे बैठने तक की जगह नहीं दी. महिला अपने बच्चे के साथ पूरी यात्रा के दौरान असहज स्थिति में रही.

पुलिस ने महिला को सुरक्षित उतारा

बताया जा रहा है कि उसी डिब्बे में मौजूद एक महिला कांस्टेबल ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने उनकी बात भी नहीं मानी. विवाद बढ़ने पर रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद बोरीवली स्टेशन पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने महिला और उसके बच्चे को सुरक्षित ट्रेन से उतारा और बाद में उन्हें मीरा रोड तक महिला कोच में बैठाकर रवाना किया

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 02 Aug 2026 09:04 AM (IST)
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