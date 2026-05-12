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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: PM की ईंधन बचाने की अपील के बीच सिलेंडर माफिया सक्रिय, कुर्ला में चल रहा था अवैध रीफिल का खेल

Mumbai News: PM की ईंधन बचाने की अपील के बीच सिलेंडर माफिया सक्रिय, कुर्ला में चल रहा था अवैध रीफिल का खेल

Mumbai News In Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील के बाद से गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी शुरू हो गई है, जिस गिरोह का अधिकारियों ने पर्दाफाश किया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 12 May 2026 11:40 AM (IST)
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युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील किए जाने के बाद घरेलू गैस सिलेंडरों की मांग बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इसी स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोग अवैध तरीके से आर्थिक लाभ कमाने में जुट गए हैं. मुंबई के कुर्ला इलाके में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और गैरकानूनी गैस रिफिलिंग करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. आरोप है कि यह गिरोह घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर खाली सिलेंडर बोतलों में गैरकानूनी तरीके से गैस भरकर आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था.

लोक कल्याण ग्राहक संरक्षण संस्था ने किया खुलासा

इस पूरे मामले का खुलासा लोक कल्याण ग्राहक संरक्षण संस्था की सतर्कता के कारण हो सका. संस्था को इलाके में चल रही संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पदाधिकारियों ने तुरंत शिधा वितरण अधिकारियों को इसकी सूचना दी. शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने कुर्ला के सुभाष नगर इलाके में छापेमारी कर कार्रवाई की.

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अवैध भंडारणों में से चल रहा था गैस रिफिलिंग का काम

जांच के दौरान पता चला कि एक गैस एजेंसी के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही थी. मौके पर बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और गैरकानूनी गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था. अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया.

इस मामले में शिधा वितरण अधिकारी की शिकायत पर विनोबा भावे पुलिस स्टेशन में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 12 May 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS CRIME NEWS MUMBAI NEWS
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