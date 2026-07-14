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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क पर ATS का शिकंजा, पुणे में 66 लोगों से पूछताछ

पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क पर ATS का शिकंजा, पुणे में 66 लोगों से पूछताछ

Pune News In Hindi: सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को देशविरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने का शक जताया गया. पैसों के लेन-देन और पाकिस्तान से संपर्क की भी जांच की जा रही है.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Jul 2026 02:30 PM (IST)
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पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के कथित नेटवर्क की जांच अब और तेज हो गई है. महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने मंगलवार सुबह करीब 7 बजे से पुणे जिले में बड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए 66 लोगों से पूछताछ शुरू की है. यह कार्रवाई पुणे शहर पुलिस आयुक्तालय, पुणे ग्रामीण पुलिस और पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय की मदद से की जा रही है. ATS का मानना है कि ये सभी लोग किसी न किसी रूप में शहजाद भट्टी के संपर्क में आए थे.

इस कार्रवाई से पहले भी पिछले सप्ताह शुक्रवार को महाराष्ट्र ATS ने पूरे राज्य में एक साथ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था. उस दौरान महाराष्ट्र के गृहराज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया था कि ATS ने 112 लोगों की पहचान की है, जिनके पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी या उसके नेटवर्क से संपर्क होने की आशंका है. ATS की राज्यभर में मौजूद 14 यूनिटों ने इन लोगों के घरों और ठिकानों पर पहुंचकर पूछताछ की थी.

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सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने का शक

जांच एजेंसियों के मुताबिक, प्रारंभिक इनपुट में सामने आया है कि शहजाद भट्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय युवाओं के संपर्क में था. उस पर आरोप है कि वह युवाओं को कथित तौर पर देशविरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा था. इसी इनपुट के आधार पर ATS ने राज्यव्यापी जांच अभियान शुरू किया है.

पैसों के लेन-देन की भी हो रही जांच

सूत्रों के अनुसार, जांच सिर्फ सोशल मीडिया संपर्क तक सीमित नहीं है. ATS उन संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही है, जिनका संबंध शहजाद भट्टी या उसके नेटवर्क से हो सकता है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या भारत में मौजूद कुछ लोगों के खातों में संदिग्ध रकम भेजी गई या उनसे कोई आर्थिक लेन-देन हुआ.

बार-बार पाकिस्तान में संपर्क करने वालों पर फोकस

सूत्रों का कहना है कि ATS विशेष रूप से उन लोगों से पूछताछ कर रही है, जिन्होंने पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी या उसके सहयोगियों से कई बार फोन, इंटरनेट कॉल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क किया था. इन लोगों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), चैट, सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल उपकरणों की भी जांच की जा रही है.

पुणे में 66 लोगों से पूछताछ

ताजा कार्रवाई के तहत पुणे जिले के 66 लोगों को जांच के दायरे में लिया गया है. ATS की टीमें सुबह से लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं. जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों का शहजाद भट्टी से संपर्क किस उद्देश्य से था, बातचीत का विषय क्या था और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था.

फिलहाल ATS ने इस मामले में किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 14 Jul 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Pakistan MAHARASHTRA POLICE ATS MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Shahzad Bhatti
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