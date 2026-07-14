नवी मुंबई के रबाले एमआईडीसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने ऐरोली के यादव नगर में करीब 11 महीने पहले हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश किया है. जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है.

रिपोर्टस के अनुसार, पुलिस जांच में सामने आया कि 9 अगस्त 2025 की रात वारदात से पहले दंपति के दोनों बच्चों को उनकी मौसी के घर भेज

दिया गया था. इसके बाद बलिराम की सोते समय गला घोंटकर हत्या की गई और तेज धारदार हथियार से उसका सिर अलग कर दिया गया.

आरोपियों ने शव के किए तीन हिस्से

पुलिस ने जांच के दौरान स्पष्ट किया कि सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने शव के तीन हिस्से किए, उन्हें अलग-अलग बोरियों और चादरों में लपेटा तथा राहुल के ऑटो रिक्शा से गावली देव पहाड़ी के जंगल में तीन अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया. साथ ही घटना के बाद सुनीता बच्चों को लेकर घंसोली चली गई और राहुल के साथ रहने लगी, जबकि लोगों को बताया गया कि बलिराम घर छोड़कर चला गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनीता कुशवाहा (40) और राहुल दशरथ प्रजापति (30) के रूप में हुई है. दोनों पर सुनीता के पति बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा (50) की हत्या कर शव के टुकड़े कर जंगल में फेंकने का आरोप है.

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पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ

बता दें मामले का खुलासा तब हुआ जब बलिराम के भाई ने उसकी तलाश शुरू की और अप्रैल 2026 में राबले एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल नंबरों में बदलाव और दोनों आरोपियों के बयानों में विरोधाभास के आधार पर पूछताछ तेज की.

वही स्थानीय अदालत ने दोनों आरोपियों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस के अनुसार, बलिराम अपनी पत्नी और राहुल के कथित प्रेम संबंध का विरोध करता था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची. गौरतलब है कि अलग-अलग पूछताछ में दोनों कथित तौर पर टूट गए और हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया. फिलहाल पुलिस गावली देव जंगल में मृतक के कंकाल और अन्य अवशेषों की तलाश में अभियान चला रही है तथा मामले की आगे की जांच जारी है.

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