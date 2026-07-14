‘मेरे बेटे को इंसाफ दिलाइए’, केतन अग्रवाल की मां ने PM मोदी को लिखा भावुक ईमेल

पुणे के पास लोनावला में स्थित लोहागढ़ किले पर हुई केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal Murder Case) की हत्या के मामले में उसकी मां राखी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को भावुक ईमेल लिखकर न्याय की गुहार लगाई है. ईमेल में उन्होंने अपने बेटे की हत्या से टूटे परिवार का दर्द बयां करते हुए मामले में जल्द और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

राखी अग्रवाल ने लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने ही बेटे के लिए इंसाफ मांगते हुए प्रधानमंत्री को ईमेल लिखना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हर मां का सपना होता है कि वह अपने बेटे को शादी करते, परिवार बसाते और खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखे, लेकिन उन्हें अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ा.

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पोते की मौत के सदमें दादा का निधन

इमेल में उन्होंने लिखा कि केतन की हत्या ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी है. घर का हर कोना, उसका कमरा, उसके कपड़े और उसकी तस्वीरें उन्हें हर दिन बेटे की याद दिलाती हैं. उन्होंने कहा कि बेटे की मौत के कुछ ही दिनों बाद केतन के दादा का भी निधन हो गया, जो अपने पोते की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके. राखी अग्रवाल ने लिखा, “हमारा परिवार कुछ ही दिनों में दो पीढ़ियां खो चुका है.”

'सहानुभूति नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए'

प्रधानमंत्री से भावुक अपील करते हुए उन्होंने लिखा कि वह किसी सहानुभूति या विशेष कृपा की मांग नहीं कर रहीं, बल्कि सिर्फ न्याय चाहती हैं. उन्होंने कहा कि केतन अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी जान लेने वालों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.

'केस फाइल बनाकर न छोड़ा जाए'

ईमेल में उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि इस मामले को केवल एक और केस फाइल बनाकर न छोड़ा जाए. उन्होंने लिखा कि केतन किसी का बेटा, पोता और भाई था, लेकिन उनके लिए वह पूरी दुनिया था. हर रात वह बेटे की तस्वीर देखकर यही दुआ करती हैं कि एक दिन कह सकें “बेटा, तुझे इंसाफ मिल गया.”

राखी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले की सुनवाई और जांच में अनावश्यक देरी न हो तथा दोषियों को जल्द से जल्द कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाई जाए. उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दुखी मां की आवाज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी और उनके बेटे को न्याय मिलेगा.

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