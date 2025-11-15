महाराष्ट्र में मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉरशन सेल ने शुक्रवार को शिवड़ी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम भैयू खरे, दशरथ बारोलिया, सुल्तान बारोलिया, धर्मेंद्र भाटी और गौरव देवड़ा है. क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के अनुसार, सभी आरोपी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं और वे हथियार बेचने के इरादे से मुंबई आए थे. पांच में से तीन आरोपियों के खिलाफ पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी पाए गए हैं.



शनिवार को क्राइम ब्रांच इन सभी आरोपियों को किला कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी. शुरुआती जांच में अब तक किसी बड़े गैंग से इनका सीधा संबंध नहीं मिला है, लेकिन पुलिस इसकी भी गहराई से जांच कर रही है.

हथियारों की बिक्री के लिए मुंबई आए थे

अब तक सामने आया है कि आरोपी सिर्फ हथियारों की तस्करी और बिक्री के लिए मुंबई पहुंचे थे. दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट पर हैं, ऐसे में मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

शिवड़ी स्टेशन पर किया गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच के अधिकारी अरुण थोराट को शुक्रवार को खुफिया सूत्रों से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियार लेकर मुंबई आने वाले हैं और उन्हें बेचने की योजना बना रहे हैं. सूचना मिलते ही एंटी एक्सटॉरशन सेल की टीम ने शिवड़ी स्टेशन के पास ट्रैप बिछाया और शक के आधार पर पांच लोगों को हिरासत में लिया.

तलाशी के दौरान उनके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये बड़ी सफलता है, मुंबई में अवैध हथियार तस्करों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. उधर पुलिस की इस कार्रवाई से हथियार तस्करों में हड़कम्प मचा हुआ है.