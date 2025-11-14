हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'जनता ने विकास पर महुर लगाई, 195 सीटें जीतेंगे', बिहार चुनाव के रुझानों पर बोले अठावले

'जनता ने विकास पर महुर लगाई, 195 सीटें जीतेंगे', बिहार चुनाव के रुझानों पर बोले अठावले

Mumbai News: अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए एक नया विकास पैकेज भी पेश किया. एनडीए में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके बाद JDU है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा के मतगणना के शुरूआती रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है. जिसके बाद एनडीए नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं. इसी क्रम में राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बिहार में हमें ठीक यही रुझान की उम्मीद थी. लोग विकास के रास्ते पर चल रहे हैं और इसका बहुत सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है.

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से वहां के मुख्यमंत्री हैं और लोगों ने देखा है कि लालू प्रसाद यादव के शासन में, जिसे अक्सर 'जंगल राज' कहा जाता है, सड़कें खस्ताहाल थीं और कई अन्य समस्याएं बनी रहीं. अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए एक नया विकास पैकेज भी पेश किया. एनडीए में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके बाद जेडी(यू) है, जिसने भी अच्छी सीटें हासिल की हैं.

195 सीटें जीतने का दावा  

रामदास अठावले ने बिहार में एनडीए की आंधी चलने की बात कही बोले कि कुल 243 सीटों के मुकाबले हम 195 सीटें जीत सकते हैं. उन्होंने चिराग बताया कि चिराग पासवान की पार्टी भी अच्छा चुनाव लदी और बेहतर सीटें ला रही है. आगे कहा कि बिहार की जनता ने निर्णायक रूप से वोट दिया है और ये विकास के लिए वोट है. लोगों को नीतीश और मोदी पर भरोसा है.

एनडीए की जारी है बढ़त

यहां बता दें कि बिहार में जारी मतगणना में एनडीए सुबह से ही बढ़त बनाए हुए है. जिसको देख कर लग रहा है बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा और एक बार फिर बीजेपी और JDU वाला गठबंधन सरकार बनाएगा. उधर महागठबंधन को इन रुझानों से खासा निराशा मिली है. जबकि कांग्रेस और आरजेडी लगातार सरकार बनाने का दावा आकार रहे थे. रुझानों को देखकर ऐसा अभी नहीं लग रहा कि महागठबंधन सरकार बना लेगा. शाम तक नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे.

 

Published at : 14 Nov 2025 01:55 PM (IST)
RAMDAS ATHAWALE MAHARASHTRA NEWS Bihar Election 2025
