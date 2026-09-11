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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: ऑनलाइन ठगी के रैकेट का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 3 दबोचे

मुंबई: ऑनलाइन ठगी के रैकेट का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 3 दबोचे

मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी के लिए बैंक खाते और SIM उपलब्ध कराने वाला गिरोह का पर्दाफाश किया. टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 11 Sep 2026 08:44 PM (IST)
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मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-5 ने ऑनलाइन साइबर ठगी के लिए बैंक खाते और SIM कार्ड उपलब्ध कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में सिर्फ 10 बैंक खातों के जरिए करीब 24 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है.

पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क के जरिए 350 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की गई हो सकती है. गिरफ्तार आरोपियों में एक कैब ड्राइवर भी शामिल है. पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, SIM कार्ड और पैसों के ट्रांजेक्शन की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क के तार महाराष्ट्र के बाहर दूसरे राज्यों और संभवत: विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं.

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दूसरे लोगों के नाम पर खुलवाते थे बैंक खाते

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तीन आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर खुद के अलावा दूसरे लोगों के नाम पर अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवा रहे हैं. इन बैंक खातों से SIM कार्ड लिंक करने के लिए भी अलग-अलग लोगों के नाम पर मोबाइल SIM खरीदे जा रहे थे.

बैंक खाते खुलवाने के बाद आरोपी पासबुक, ATM कार्ड, चेकबुक, SIM कार्ड और बैंक खातों से जुड़े अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में ले लेते थे. इसके बाद इन बैंक खातों और SIM कार्ड का इस्तेमाल साइबर अपराधों के लिए किया जाता था.

गुप्त सूचना की पुष्टि के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. शुरुआती जांच में उनके ऑनलाइन साइबर ठगी से जुड़े होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद मालाड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच क्राइम ब्रांच की यूनिट-5 को सौंपी गई.

पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया ये सामान 

क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 88 पासबुक, 143 चेकबुक, 100 ATM कार्ड, बैंक खातों से जुड़े अन्य दस्तावेज, अलग-अलग कंपनियों के 24 मोबाइल फोन, 167 SIM कार्ड, 2 लैपटॉप, अन्य सामग्री बरामद की गई है.

10 बैंक खातों से 24 करोड़ की ठगी का खुलासा

पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में आरोपियों द्वारा 10 बैंक खातों के जरिए करीब 24 करोड़ रुपये की साइबर ठगी किए जाने का पता चला है. इन बैंक खातों के खिलाफ 1930 साइबर क्राइम पोर्टल पर 32 शिकायतें दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है.

2,898 SIM कार्ड के इस्तेमाल का खुलासा

मामले की तकनीकी जांच में भी बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने साइबर ठगी के लिए अब तक 2,898 SIM कार्ड का इस्तेमाल किया है. इतने बड़े पैमाने पर SIM कार्ड और बैंक खाते आरोपियों तक कैसे पहुंचे और इस नेटवर्क में उनके साथ कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसकी जांच की जा रही है.

पुलिस को आशंका है कि 24 करोड़ रुपये का खुलासा सिर्फ कुछ बैंक खातों की जांच में सामने आया है और पूरे नेटवर्क की जांच के बाद ठगी की रकम 350 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है.

19 सितंबर तक पुलिस कस्टडी

तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 19 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. अब क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ कर बैंक खातों, SIM कार्ड, मोबाइल नंबरों और पैसों के ट्रांजेक्शन की कड़ियां जोड़ रही है. पुलिस का मकसद इस पूरे साइबर फ्रॉड नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचना है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 11 Sep 2026 08:44 PM (IST)
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