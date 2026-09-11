मोहन भागवत को संजय राउत ने दी जन्मदिन की बधाई, 'सरकार को हटाने की...'

उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को जन्मदिन की बधाई दी है. साथ ही राउत ने मोहन भागवत को महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके का दौरा करके वहां खेती-किसानी के संकट को देखने की भी सलाह दी है. शिवसेना (UBT) नेता ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार का समर्थन करने के लिए मोहन भागवत को प्रायश्चित करना चाहिए.

संजय राउत ने शुक्रवार (11 सितंबर) को नांदेड़ में मीडिया से बातचीत में कहा, ''आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके का दौरा करना चाहिए और खेती के संकट से निपटने में सरकार की 'नाकामी' पर गौर करना चाहिए.''

भागवत को किसानों की हालत पर भी ध्यान देना चाहिए- संजय राउत

शुक्रवार को 76 साल के हुए भागवत को जन्मदिन की बधाई देते हुए राउत ने आगे कहा, ''RSS प्रमुख ने बहुत सारे सामाजिक काम किए हैं और अक्सर धर्म से लेकर अंतरराष्ट्रीय मामलों तक के मुद्दों पर बोलते हैं. उन्हें महाराष्ट्र में किसानों की हालत पर भी ध्यान देना चाहिए.''

'भागवत को मौजूदा सरकार को हटाने की कोशिश करनी चाहिए'

शिवसेना (UBT) नेता ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार का समर्थन करने के लिए मोहन भागवत को प्रायश्चित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें इस सरकार को हटाने की कोशिश करनी चाहिए, जो महाराष्ट्र और देश के लोगों पर थोपी गई है, और नागरिकों को खुलकर सांस लेने का मौका देने का संकल्प लेना चाहिए.

सड़क निर्माण में देरी के मुद्दे पर राउत ने सरकार को घेरा

संजय राउत ने सड़क निर्माण में देरी के मुद्दे पर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए 'कॉन्ट्रैक्ट राज' जिम्मेदार है. उन्होंने कहा, "आखिर ये ठेकेदार कौन हैं? क्या वे सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं या मंत्रियों के रिश्तेदार हैं? उन्हें सबसे पहले यह जानकारी देनी चाहिए."

भागवत ने 50 साल पहले RSS प्रचारक के तौर पर शुरू किया था काम

बता दें कि मोहन भागवत का जन्म 11 सितंबर, 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुआ था. उन्होंने करीब 50 साल पहले RSS के प्रचारक के तौर पर काम करना शुरू किया था और संगठन में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी पहचान बनाई. मार्च 2009 में वह आरएसएस के सरसंघचालक बने. भागवत ने वेटरनरी डॉक्टर की पढ़ाई की है. सरसंघचालक बनने से पहले वो संगठन के सरकार्यवाह और दूसरे नंबर के पदाधिकारी रहे. मोहन भागवत के पिता मधुकरराव भागवत भी प्रचारक थे.

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