इमरान खान का बचाव करते ध्रुव राठी को विदेशी बता गए संजय राउत? कहा- शेख हसीना को...

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पुलिस ने अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस दिया है. अब इस नोटिस के बाद सियासत तेज हो गई है. शिवसेना उद्धव बाला साहबेब ठाकरे ने ध्रुव राठी तक का जिक्र कर दिया और दावा किया कि यूट्यूबर विदेशी नागरिक हैं. हालांकि राठी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वह भारतीय नागरिक हैं और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है. राठी ने भारतीय पासपोर्ट दिखाते हुए एक वीडियो में बताया था कि उनके पास वह सभी अधिकार हैं जो एक आम भारतीय नागरिक के पास हैं.

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, इमरान खान देश के एक एक्टर हैं, अभिनेता हैं, कलाकार हैं . देश के युवाओं का आवाज बनकर वो आंदोलन में शामिल हो गए, तो सरकार डर गई. उनको विदेशी नागरिक ठहराया और उनको बोला देश छोड़कर जाइए. बॉलीवुड में और भी कलाकार हैं, जो विदेशी नागरिक हैं. कोई कनाडा का है, कोई दुबई का है, कोई UAE का है, कोई और किसी देश का है, तो सबकी लिस्ट निकालो और सबको बोलो चले जाओ.

राउत ने कहा कि एक कलाकार ने आंदोलन में हिस्सा लिया इसलिए आप बोलते हैं चले जाओ. आप कौन होते हैं? ध्रुव राठी आंदोलन में सहभागी हुआ, वो भी विदेशी नागरिक है. जर्मन का नागरिक है, आंदोलन में सहभागी हुआ, उसको तो नहीं बोला कि आप जाओ. तो शेख हसीना को पहले बाहर निकालो, आपने उसको जो पनाह दी है. और भी बाहर के बहुत लोग इस देश में हैं जो बीजेपी के कृपा से देश में रहते हैं.

इमरान खान के लिए क्या है मुंबई पुलिस की नोटिस का मतलब?

इमरान खान के मामले में मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी नागरिकता रखने वाले अभिनेता इमरान खान के खिलाफ यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन में उनके भाग लेने के बाद की गई है, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे.इमरान खान, अभिनेता आमिर खान के भांजे हैं.प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अभिनेता को हिरासत में भी लिया था.पुलिस अधिकारी ने कहा, 'इमरान खान के पास विदेशी नागरिकता है और वह भारतीय नागरिक नहीं हैं.

आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किसी भी विदेशी नागरिक को भारत में राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों या राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है.'पुलिस ने बताया कि अभिनेता को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का औपचारिक नोटिस दे दिया गया है और उन्होंने इसकी प्रति प्राप्त कर ली है. उसने बताया कि इस मामले में प्रशासनिक कार्यवाही जारी है.इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इमरान खान के 'विदेशी नागरिक' होने के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हुए प्रदर्शन में शामिल होने पर अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और मुंबई पुलिस से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया था कि क्या कोई विदेशी नागरिक ऐसे आंदोलनों में भाग ले सकता है.