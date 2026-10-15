Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'कैसा हराया...', AIMIM पार्षद सहर शेख के पिता शिंदे गुट में शामिल, सियासी चर्चा तेज

'कैसा हराया...', AIMIM पार्षद सहर शेख के पिता शिंदे गुट में शामिल, सियासी चर्चा तेज

एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सहर शेख के पिता युनुस शेख को अपनी पार्टी में अहम पद दिया है. इसके बाद ठाणे के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. वहीं युनुस शेख ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 15 Oct 2026 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

ठाणे महानगरपालिका के वार्ड संख्या 30 से निर्वाचित AIMIM की नगरसेविका सहर शेख के पिता यूनुस शेख एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं. महानगरपालिका चुनाव जीतने के बाद सहर शेख अपने एक भाषण की वजह से काफी चर्चा में आ गईं थीं, इसमें उन्होंने विरोधियों को चिढ़ाते हुए ‘कैसा हराया...’ कहा था. सहर शेख का यह वीडियो काफी वायरल हुआ था.

इसी सभा में सहर शेख ने कहा था कि आने वाले समय में उन्हें पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंगना है. उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी. आलोचना करने वालों में महायुति के साथ-साथ शिंदे सेना भी शामिल थी.

ठाणे के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज

ऐसे में अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना द्वारा सहर शेख के पिता को अपनी पार्टी में अहम पद दिए जाने से ठाणे के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. यूनुस शेख के शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के दौरान की तस्वीर भी सामने आई है. इसमें शिंदे सेना के पदाधिकारी उन्हें नियुक्ति पत्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

यूनुस शेख को शिंदे सेना की कलवा-मुंब्रा केबल सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. नियुक्ति पत्र में जिक्र है कि यह नियुक्ति एकनाथ शिंदे के आदेश पर की गई है. इस घटनाक्रम के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा शिंदे सेना को निशाना बनाए जाने की संभावना है.

यूनुस शेख ने शिवसेना में जाने की खबरों को किया खारिज

हालांकि, यूनुस शेख ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की खबरों को खारिज किया है. उनका कहना है, “मैं पिछले कई वर्षों से केबल और इंटरनेट सेवा से जुड़ा हुआ हूं. मुझे उसी क्षेत्र से संबंधित पद दिया गया है, इसलिए विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है.”

यूनुस शेख को जिस केबल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है, उसके नियुक्ति पत्र पर प्रमुखता से ‘एकनाथ शिंदे के आशीर्वाद से’ लिखा हुआ है. ऐसे में यूनुस शेख के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं कि वह सिर्फ केबल सेना के अध्यक्ष हैं और शिवसेना का हिस्सा नहीं हैं. जब केबल सेना शिंदे सेना के अधीन आती है, तो उसका अध्यक्ष पद स्वीकार करने के बावजूद शिवसेना से संबंध नहीं होने का उनका दावा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है.

कभी जितेंद्र आव्हाड के समर्थक थे यूनुस शेख

सहर शेख के पिता यूनुस शेख कभी जितेंद्र आव्हाड के समर्थक हुआ करते थे. हालांकि, बाद में दोनों के बीच मतभेद हो गए थे. ठाणे महानगरपालिका चुनाव के दौरान यूनुस शेख ने अपनी बेटी के लिए शरद पवार गुट से टिकट मांगा था, लेकिन एनसीपी (SP) से टिकट नहीं मिलने के बाद सहर शेख ने AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की.

सहर शेख ने जितेंद्र आव्हाड पर साधा था निशाना

चुनाव जीतने के बाद आयोजित विजय सभा में यूनुस शेख और उनकी बेटी सहर शेख ने जितेंद्र आव्हाड पर जमकर निशाना साधा था. यूनुस शेख ने कहा था, “मैंने जितेंद्र आव्हाड का नाम ‘जीजी’ रखा और वह पूरे महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गए. अल्लाह तआला ने मेरी बेटी को ‘हिजाब वाली बेटी’ के रूप में लोकप्रिय कर दिया. जितेंद्र आव्हाड को इसके बाद किसी भी लड़की के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए, वरना हमारा समाज एकजुट होकर किसी का विकेट कैसे गिराता है, यह आपने देख ही लिया है.”

यूनुस शेख ने जितेंद्र आव्हाड को घेरते हुए आगे कहा था, “आपने मेरी बेटी को टिकट देने से इनकार किया था. अब मैंने अपनी बेटी को AIMIM से चुनाव जिताकर दिखाया है. अगर वह वार्ड क्रमांक 30 में कभी घूमते हुए दिखाई दिए, तो उन्हें दिखा दूंगा.” 

'अमेरिकी BJP को...' इमरान खान को नोटिस पर अभिजीत दीपके ने किया मुंबई पुलिस को 'सैल्यूट'

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 15 Oct 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA Sahar Shaikh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'अमेरिकी BJP को...' इमरान खान को नोटिस पर अभिजीत दीपके ने किया मुंबई पुलिस को 'सैल्यूट'
'अमेरिकी BJP को...' इमरान खान को नोटिस पर अभिजीत दीपके ने किया मुंबई पुलिस को 'सैल्यूट'
महाराष्ट्र
इमरान खान का बचाव करते ध्रुव राठी को विदेशी बता गए संजय राउत? कहा- शेख हसीना को...
इमरान खान का बचाव करते ध्रुव राठी को विदेशी बता गए संजय राउत? कहा- शेख हसीना को...
महाराष्ट्र
नालासोपारा: गरबा में धार्मिक तनाव, 'आरिफ शेख' मामले के बाद अब 'तिलक' से होगी पहचान
नालासोपारा: गरबा में धार्मिक तनाव, 'आरिफ शेख' मामले के बाद अब 'तिलक' से होगी पहचान
महाराष्ट्र
छत्रपति संभाजीनगर: इलेक्ट्रिक हीटर ने 14 वर्षीय यज्ञा की ली जान, छाया मातम
इलेक्ट्रिक हीटर बना जानलेवा, करंट लगने से 14 वर्षीय यज्ञा की दर्दनाक मौत
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी को CJI की फटकार, केंद्र-पुलिस को नोटिस, SIR पर SC में सुनवाई की बड़ी बातें
राहुल गांधी को CJI की फटकार, केंद्र-पुलिस को नोटिस, SIR पर SC में सुनवाई की बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज का कसारी मसारी अब कृष्णपुरी, सीएम योगी ने किया नाम बदलने का ऐलान
प्रयागराज का कसारी मसारी अब कृष्णपुरी, सीएम योगी ने किया नाम बदलने का ऐलान
इंडिया
अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, '16 अक्टूबर को दिल्ली में...'
अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, '16 अक्टूबर को दिल्ली में...'
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
स्पोर्ट्स
श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा टी20 हारने वाले कप्तानों की शर्मनाक लिस्ट में शामिल
श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा टी20 हारने वाले कप्तानों की शर्मनाक लिस्ट में शामिल
इंडिया
'मैं राहुल गांधी के लिए यहां हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
'मैं राहुल गांधी के लिए यहां हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
इंडिया
'कनाडाई को...', इमरान ख़ान को नोटिस पर उद्धव गुट-CJP का वार, जफर इस्लाम क्या बोले?
'कनाडाई को...', इमरान ख़ान को नोटिस पर उद्धव गुट-CJP का वार, जफर इस्लाम क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget