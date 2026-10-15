'अमेरिकी BJP को...' इमरान खान को नोटिस पर अभिजीत दीपके ने किया मुंबई पुलिस को 'सैल्यूट'

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस की ओर से देश छोड़ने के नोटिस पर तीखी टिप्पणी की है. अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन का जिक्र करते हुए दीपके ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर CJP नेता ने लिखा- अमेरिकी मैरी मिलबेन बीजेपी के पक्ष में बोल सकती हैं लेकिन OCI (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्डहोल्डर, इमरान, बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते. अपने एक्स पोस्ट के आखिरी में सैल्यूट इमोजी भी लगाई है. यानी तंजिया लहजे में उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है.

आमिर खान के भतीजे इमरान पर आरोप है कि वह विदेशी नागरिक होते हुए 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए थे.

इमरान खान को मुंबई पुलिस ने क्यों दी नोटिस?

दरअसल, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था. यह प्रदर्शन दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में था. प्रदर्शनकारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े विवाद को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. इसी प्रदर्शन में इमरान खान भी शामिल हुए थे.प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने इमरान खान समेत बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया था.

पुलिस ने अगस्त क्रांति मैदान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी थी. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई थी. इस दौरान इमरान को पुलिस वाहन में ले जाते हुए वीडियो भी सामने आए थे, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे. हालांकि बाद में अभिनेता को रिहा कर दिया गया था.इसके बाद मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़े मामले में इमरान खान और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी.

बता दें इमरान खान पर इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 7 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है. इमरान ने इस नोटिस की कॉपी रिसीव कर ली है. यह कार्रवाई मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद की गई है. पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया था. अब इमिग्रेशन एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद मामला फिर से चर्चा में आ गया है.