महाराष्ट्र: मानव तस्करी रोकने के लिए पुलिस को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग

महाराष्ट्र में मानव तस्करी रोकने के लिए तैयारी की जा रही है. मानव तस्करी के अपराधों से संबंधित ‘न्यायसेतु 2026’ राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन महाराष्ट्र पुलिस बल और प्रकृति संस्था की संयुक्त पहल पर पुलिस महानिदेशक कार्यालय के दरबार हॉल में किया गया. इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते ने संबोधित किया.

पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, "मानव तस्करी के मामलों में जांच केवल एक आरोपी को पकड़ने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. अपराध के पीछे के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए ‘बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस’ की जांच करते हुए नेटवर्क-केंद्रित जांच की जानी चाहिए. मानव तस्करी के अपराधों में पूरे नेटवर्क का खुलासा करने पर जोर दिया जाना चाहिए. इससे मानव तस्करी से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाना संभव होगा.

मंच पर पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ. पी. एम. नायर, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम) अस्वती दोरजे और विशेष पुलिस महानिरीक्षक शारदा राऊत उपस्थित थीं.

गुणवत्तापूर्ण जांच करना आवश्यक- दाते

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि तकनीक तेजी से बदल रही है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के दौर में अपराधों के नए स्वरूप सामने आ सकते हैं. इसलिए पुलिस को इन बदलावों के प्रति सतर्क रहना चाहिए. अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय करना, अपराध होने पर उसका जल्द से जल्द खुलासा करना और गुणवत्तापूर्ण जांच करना आवश्यक है.

उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान पुलिस को पीड़ित की परिस्थितियों को समझते हुए ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसे सहारा और राहत मिल सके. इस कार्यशाला में कानून के विभिन्न प्रावधानों, संवैधानिक प्रावधानों, न्यायालयों के फैसलों और भारतीय न्याय संहिता में किए गए नए प्रावधानों की जानकारी अधिकारियों को दी जाएगी.

अधिकारियों को सतर्क रहने की दी सलाह

पुलिस महानिदेशक दाते ने यह भी कहा कि संबंधित व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखते हुए उसका बयान दर्ज करने की प्रक्रिया तथा बंद कमरे में सुनवाई (इन-कैमरा सुनवाई) जैसे प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जांच अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए.

उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका केवल न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी तक सीमित नहीं है. पीड़ितों को जरूरत के अनुसार चिकित्सा सहायता, दुभाषिए की सुविधा और मानसिक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए पुलिस को संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वयक की भूमिका निभानी चाहिए.

दाते ने विश्वास जताया कि मानव तस्करी के खिलाफ जांच के लिए गठित विशेष इकाइयों को बेहतर प्रशिक्षण मिलने से उनके काम की प्रभावशीलता बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने काम में दक्षता हासिल करने, आवश्यक कौशल विकसित करने और पूरी क्षमता के साथ काम करने का संकल्प लेता है, तो महाराष्ट्र पुलिस के मानव तस्करी विरोधी प्रयासों को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी.

अस्वती दोरजे ने कार्यशाला के उद्देश्य बताए

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अस्वती दोरजे ने प्रस्तावना में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले और मानव तस्करी की समस्या का उन्मूलन हो, इसके लिए पुलिस बल लगातार प्रयास करता रहता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और पुलिस अधिकारियों को मानव तस्करी के मामलों में होने वाले वित्तीय लेन-देन तथा आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव नंदिनी आवडे ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए. कार्यशाला में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक मदन पाटील ने किया.

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