BMC का दिलचस्प गणित! अगर ऐसा हुआ तो BJP से नहीं, उद्धव ठाकरे गुट से हो सकता है मेयर

हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC का दिलचस्प गणित! अगर ऐसा हुआ तो BJP से नहीं, उद्धव ठाकरे गुट से हो सकता है मेयर

BMC Election Result 2026: बीएमसी चुनाव से पहले दो वार्ड नंबर 53 और वार्ड 121 एसटी के लिए रिजर्व किया गया था. इन दोनों ही सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवारों को जीत मिली है..

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 19 Jan 2026 05:33 PM (IST)
Preferred Sources

बीएमसी सहित महाराष्ट्र महानगरपालिका के सभी 29 मेयर पदों के लिए लॉटरी से आरक्षण तय होना है. आरक्षण तय होने के बाद ही मेयर पद के उम्मीदवार सामने आएंगे. अगर BMC मेयर पद के लिए अगर ST के लिए रिजर्वेशन तो उद्धव ठाकरे गुट का मेयर बन सकता है. दरअसल, चुनाव से पहले दो वार्ड, वार्ड नंबर 53 और वार्ड 121 एसटी के लिए रिजर्व किया गया था. सभी दलों ने इन दो सीटों पर उम्मीदवार उतारे लेकिन दोनों ही जगह पर उद्धव गुट के उम्मीदवार ने बाजी मारी है.

उद्धव गुट के विजेता उम्मीदवार

वार्ड 53 से उद्धव गुट के उम्मीदवार जितेंद्र वलवी को जीत मिली है. वहीं वार्ड 121 से शिवसेना (यूबीटी) उम्मीदवार प्रियदर्शिनी ठाकरे को जीत हासिल हुई. निकाय चुनाव में जितेंद्र वलवी ने शिंदे गुट के अशोक खांडवे को हराया जबकि प्रियदर्शिनी ठाकरे ने शिंदे गुट की प्रतीमा खोपड़े को हराया.

बीएमसी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलीं?

बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया. बीजेपी ने 89 और शिवसेना ने 29 सीटों पर जीत हासिल की. दोनों दलों को मिलाकर कुल 118 सीटों पर जीत मिली. बीएमसी में कुल 227 सीटें है. बहुमत का आंकड़ा 114 है. वहीं शिवसेना (UBT) ने 65 सीट हासिल कीं जबकि उसकी सहयोगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) 6 सीट पर विजयी रही.

वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें मिली हैं. ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को 8 सीटों पर जीत मिली. वहीं अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को 3 सीटें मिली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को दो और शरद पवार की पार्टी एनसीपी (SP) को सिर्फ एक सीट मिली.

मेयर को लेकर शिवसेना और बीजेपी में खींचतान!

उधर बीएमसी में मेयर पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच कथित खींचतान की अटकलें लगाई जा रही हैं. सूत्रों के मुताबिक इस चर्चा के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि शिवसेना बीएमसी में बीजेपी नीत ‘महायुति’ को मिले जनादेश का सम्मान करेगी. सूत्रों ने यह भी कहा कि शिवसेना के 29 निर्वाचित पार्षदों को मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में रखे जाने को अनावश्यक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है.

Published at : 19 Jan 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray BMC Maharashtra News BJP BMC Election Result 2026
