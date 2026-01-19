मुंबई नगर निकाय चुनाव के बाद सभी की निगाहें मुंबई के मेयर पद पर टिकी हैं. हालांकि अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है. इस बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों को होटल में शिफ्ट किए जाने के बीच शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने पर्दे के पीछे की घटनाओं की ओर इशारा किया है.

दरअसल, यह पूछे जाने पर कि क्या पार्षदों की 'घर वापसी' होगी, इस पर संजय राउत ने कहा, "कई नए पार्षद मूल रूप से शिवसैनिक (अविभाजित शिवसेना के) हैं. हमारी समझ यह है कि हर कोई नहीं चाहता कि बीजेपी का मेयर चुना जाए. उनके कई पार्षद यहां तक ​​कि शिंदे भी मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं चाहते."

वहीं शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा था कि अगर 'देव' चाहें तो उनकी पार्टी का मेयर बन सकता है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शिंदे की पार्टी अपनी सहयोगी भाजपा द्वारा खरीद-फरोख्त किए जाने की आशंका से डरी हुई है.

देव चाहें तो बन सकता है हमारा मेयर- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मजाक में पूछा कि क्या 'देव' से उनके पूर्व सहयोगी का तात्पर्य मुझसे है या ऊपर वाले भगवान से. फडणवीस ने कहा, "मुझे भी देव भी कहा जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं. उन्होंने कहा, ऊपर वाले भगवान ने तय किया है कि महायुति का महापौर होगा."

बता दें कि बीएमसी (227 सदस्यीय) में बीजेपी और शिवसेना के 118 सीट के मामूली बहुमत ने संभावित खरीद-फरोख्त के प्रति गठबंधन की कमजोरी को उजागर कर दिया है.

शिंदे गुट के पार्षदों को होटल में किया गया शिफ्ट

बता दें कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को शहर के एक लग्जरी होटल में शिफ्ट कर दिया है. यह कदम बीएमसी चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद उठाया गया. शिवसेना का कदम यह प्रदर्शित करने वाला प्रतीत होता है कि शिंदे की पार्टी द्वारा जीती गईं सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हैं. बीएमसी चुनाव में भाजपा 89 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है.