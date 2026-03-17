Maharashtra: एकतरफा संबंध बना कत्ल की वजह! पति-पत्नी ने मिलकर कर दी 36 साल के व्यक्ति की हत्या

Maharashtra News: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक सनसनीखेज हत्या मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया है. लाडखेड पुलिस थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में पुलिस ने एक पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि यह हत्या एकतरफा अनैतिक संबंधों से जुड़े विवाद के कारण की गई थी.

दरअसल, 15 मार्च की सुबह नेर मार्ग पर लासीना-वाघापुर खेत क्षेत्र में गैस गोदाम के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला था. शव पर चाकू से वार और पत्थरों से कुचलने के गंभीर निशान थे. इसके अलावा मृतक की आंखों में मिर्च पाउडर डाले जाने के संकेत भी मिले थे. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी.

हत्या का मामला दर्ज किया गया

जांच के दौरान मृतक की पहचान आतिश सुभाषराव देशमुख (उम्र 36, निवासी गोविंद नगर, यवतमाल) के रूप में हुई. इस मामले में मृतक के चाचा पंजाबराव मारोतराव देशमुख की शिकायत पर लाडखेड पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय अपराध शाखा को जांच के निर्देश दिए. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डिटेल्स और मृतक के अंतिम संपर्कों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. इस दौरान 43 साल के अंकुश नागोराव खोडे और उनकी पत्नी रूपाली अंकुश खोडे (38, निवासी दांडेकर लेआउट, यवतमाल) पर शक गहराया.

दोनों ने अपराध कबूल किया

दोनों को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया. जांच में खुलासा हुआ कि मृतक आतिश देशमुख का रूपाली खोडे के साथ पहले संबंध था. हालांकि बाद में संबंध खत्म हो गए थे, लेकिन आतिश लगातार उससे संपर्क कर रहा था और दोबारा संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था. इतना ही नहीं, वह रूपाली के पति को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था.

लगातार हो रहे इस उत्पीड़न से तंग आकर पति-पत्नी ने मिलकर हत्या की साजिश रची. 14 मार्च को उन्होंने आतिश को वाघापुर खेत क्षेत्र में बुलाया, जहां उस पर चाकू से हमला किया गया और बाद में पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई. सबूत मिटाने के लिए उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालने की भी कोशिश की गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.