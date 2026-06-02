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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रdnp..... Mumbai Weather: मुंबई में गर्मी से राहत या तूफान की आहट? अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी

dnp..... Mumbai Weather: मुंबई में गर्मी से राहत या तूफान की आहट? अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी

Rain Alert: महाराष्ट्र और मुंबई के कई हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, और मौसम सुहावना हो गया है तथा हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 02 Jun 2026 10:49 AM (IST)
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Maharashtra Weather Update: राज्य में कहीं मानसून पूर्व बारिश की फुहारें गिर रही हैं, तो कहीं तापमान का कहर देखने को मिल रहा है. इसी बीच, अब मुंबई में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. शहर के पश्चिमी उपनगरों जैसे अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, विलेपार्ले और सांताक्रुज में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई, जिससे गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है.

पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी और उमस के बाद अचानक हुई इस बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी.

अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों, खासकर पालघर के लिए अगले 3 घंटे का येलो अलर्ट जारी किया है. इसमें गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है.

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अगले कुछ दिनों का मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, रविवार से अगले तीन दिनों तक मुंबई में हल्की से मध्यम बारिश की फुहारें बरसेंगी. वहीं ठाणे और पालघर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, कोंकण क्षेत्र के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भी आने वाले दिनों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. जहां मानसून पूर्व बारिश ने एक तरफ राहत दी है तो दूसरी तरफ मौसम विभाग की चेतावनी ने सतर्क रहने की जरूरत भी बढ़ा दी है.

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Published at : 02 Jun 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Mumbai Weather Maharashtra Weather Maharashtra Rain Alert WEATHER UPDATE
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