सूर्यकुमार यादव ने दिखाईं अपनी बेसबॉल स्किल्स, MBL के दिग्गजों के साथ मुंबई में मचाई धूम

मेजर लीग बेसबॉल (MLB) ने अपने पहले 'MLBx मुंबई 3-ऑन-3' बेसबॉल इवेंट का आयोजन मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित मुंबई फुटबॉल एरिना में किया. इसमें सूर्यकुमार यादव, जितेश शर्मा आदि भारतीय क्रिकेटरों और बेसबॉल खिलाड़ियों ने एक साथ हिस्सा लिया. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सूर्या ने भी बेसबॉल में अपना हाथ आजमाया.

सूर्यकुमार यादव मेजर लीग बेसबॉल इंडिया के एंबेसडर हैं. उनके साथ जितेश शर्मा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, काशवी गौतम और राधा यादव जैसे भारतीय क्रिकेटर्स ने, पूर्व MLB स्टार्स निक स्विसर, जेक एरियेटा और एड्रियन गोंजालेज के साथ मिलकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 4 टीमों में बांटा गया था. मेजर लीग बेसबॉल की कुछ सबसे ऐतिहासिक फ्रेंचाइजी जैसे 'रेड सॉक्स', 'कब्स', 'डॉजर्स', 'यांकीज' के नाम पर इन टीमों के नाम रखे गए थे. 'यांकीज़' टीम में ऑल-स्टार आउटफील्डर और फर्स्ट बेसमैन, तथा 2009 वर्ल्ड सीरीज चैंपियन निक स्विसर, सूर्यकुमार यादव और रेचल गार्सिया के साथ शामिल थे.

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इस प्रतियोगिता को यांकीज़ ने जीता. 2013 वर्ल्ड सीरीज़ चैंपियन जॉनी गोम्स के साथ काशवी गौतम और दीपक चाहर 'रेड सॉक्स' टीम में थे. 'नेशनल लीग साइ यंग अवार्ड' के पूर्व विजेता, ऑल-स्टार और 2016 वर्ल्ड सीरीज चैंपियन जेक एरियेटा, 'कब्स' टीम में शार्दुल ठाकुर और राधा यादव के साथ शामिल हुए. 4 बार के 'गोल्ड ग्लव अवार्ड' विजेता एड्रियन गोंजालेज, 'डॉजर्स' टीम में जितेश शर्मा और जॉर्डन वूलरी के साथ जुड़े.

एएनआई से बात करते हुए शार्दुल ठाकुर ने कहा, "क्रिकेट के साथ एक समानता जो बहुत साफ दिखती है, वह यह है कि हम गेंद को देख पाते हैं और उसे दूर तक हिट कर सकते हैं. जिस तरह से यह खेल विकसित हो रहा है, सच में रोमांचक है. हमें कुछ नया सीखने को मिला, और इसकी तकनीक थोड़ी अलग है. अगर मैं इसे पेशेवर स्तर पर आजमाना चाहूं, तो मुझे इसकी तकनीक सीखनी होगी. मुझे सही में लगता है कि इस तरह का खेल भारत में भी लोकप्रिय होगा."

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