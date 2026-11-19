मुंबई में चैत्यभूमि नामकरण को लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आई है. यह प्रस्ताव दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए नहीं, बल्कि दादर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'चैत्यभूमि' करने के लिए है. इसके लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा. डीजीआईपीआर के सर्कुलर की वजह से यह भ्रम पैदा हुआ था. परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, किसी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजना जरूरी होता है.

इससे पहले डीजीआईपीआर की ओर से जारी सर्कुलर और प्रेस रिलीज में दादर रेलवे स्टेशन का उल्लेख किया गया था. इसी वजह से यह सवाल उठने लगा था कि चैत्यभूमि नाम दादर रेलवे स्टेशन को दिया जाएगा या मेट्रो स्टेशन को. हालांकि, अब स्पष्ट किया गया है कि दस्तावेजों में हुए उल्लेख के कारण यह भ्रम पैदा हुआ था और असल प्रस्ताव दादर मेट्रो स्टेशन के नामकरण से संबंधित है.

प्रस्ताव दादर रेलवे स्टेशन का नहीं, बल्कि मेट्रो स्टेशन का!

चैत्यभूमि नामकरण से संबंधित प्रस्ताव दादर मेट्रो स्टेशन के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजना पड़ता है.

डीजीआईपीआर के सर्कुलर में दादर रेलवे स्टेशन का उल्लेख होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी. लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रस्ताव दादर रेलवे स्टेशन के बजाय दादर मेट्रो स्टेशन के नामकरण से संबंधित है.

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मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में नामकरण पर चर्चा

महाराष्ट्र में मेट्रो स्टेशनों के नामकरण को लेकर राज्य सरकार ने एक समिति गठित की है. यह समिति मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश करेगी. इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सह-अध्यक्ष हैं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई.

इस बैठक में इंदू मिल का मुद्दा, 6 दिसंबर के कार्यक्रमों की तैयारियां और दादर मेट्रो स्टेशन के नामकरण की प्रक्रिया आगामी विधानसभा सत्र में पूरी करने के विषय पर भी चर्चा होने की जानकारी सामने आई है.

विधानसभा सत्र में पूरी होगी आवश्यक प्रक्रिया

चैत्यभूमि नामकरण का प्रस्ताव दादर रेलवे स्टेशन के लिए नहीं, बल्कि दादर मेट्रो स्टेशन के लिए है. राज्य सरकार के दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चैत्यभूमि करने के फैसले की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं. हालांकि, डीजीआईपीआर के सर्कुलर में दादर रेलवे स्टेशन का उल्लेख होने के कारण यह भ्रम पैदा हुआ था.

सूत्रों के मुताबिक, इस प्रक्रिया के लिए विधानसभा की समिति के संबंध में केंद्र सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है. इसलिए आगामी विधानमंडल सत्र में आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके बाद स्टेशन का नामकरण किया जाएगा.