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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमैदान पर उतरे रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले मुंबई में बहाया पसीना

मैदान पर उतरे रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले मुंबई में बहाया पसीना

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज चल रही है, जिसके बाद 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ने भी अभ्यास शुरू कर दिया है. फोटो वायरल हो रही है.

Written By : शिवम |  Updated at : 25 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले मुंबई में अभ्यास शुरू कर दिया है. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज का हिस्सा हैं, जो टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. 39 वर्षीय पूर्व कप्तान का हाल ही वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, उन्होंने एक शतक जड़ा था और अंतिम मातच में 92 रनों की कमाल पारी खेली थी.

रोहित शर्मा का लक्ष्य अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलना है, जिसके लिए तैयारी के लिहाज से न्यूजीलैंड दौरा महत्वपूर्ण होने वाला है. पिछले काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि क्या रोहित वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं. उनका खेलना मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय में माहौल बिल्कुल बदल गया है. अब उनका खेलना तय माना जा रहा है. उनका फॉर्म भी शानदार है.

रोहित शर्मा ने शुरू किया अभ्यास

रोहित की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दावे के अनुसार उन्होंने रविवार से महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अभ्यास शुरू किया. बता दें कि शुक्रवार को विराट कोहली के अभ्यास की तस्वीरें और वीडियो भी आए थे. वह मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं. विराट और रोहित ने एक साथ 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास लिया था. दोनों ने टेस्ट भी करीब एक हफ्ते के अंतराल में छोड़ा था. अब वे सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं.

यह भी पढ़ें- शाहीन अफरीदी ने गेंद से मचाया कहर, जो रुट-बैंटन बुरी तरह फ्लॉप; इंग्लैंड का टॉप आर्डर ध्वस्त

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 25 Oct 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma IND VS NZ
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