मुंबई के भिंडी बाजार में स्थित जर्जर मुसाफिरखाना पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा. बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल सोमवार (23 नवंबर) तक दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी घर की इमारत को तोड़ने पर रोक लगा दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की गई थी.

BMC ने भिंडी बाजार में जर्जर मुसाफिरखाना इमारत को गिराने को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद गुरुवार (19 नवंबर) को इस पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे. चूकि मामला हाई कोर्ट में चला गया था, अदालत में सुनवाई के बाद फिलहाल इसे तोड़ने पर रोक लगाई गई है.

बीएमसी ने इमारत को बताया है खतरनाक

पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट पर स्थित यह बिल्डिंग सी-एस नंबर 4315 के तहत आती है. बीएमसी ने इसे सी-1 कैटेगरी की खतरनाक बिल्डिंग बताया है. नोटिस के मुताबिक, इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को आदेश पारित किया था. इसके बाद बीएमसी ने इमारत खाली कराने और गिराने की प्रक्रिया शुरू की थी.

मुसाफिरखाना की इमारत से राहगीरों की जान को खतरा!

बीएमसी के अफसरों ने हाल में इस इमारत की जांच पड़ताल की थी. निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि यह इमारत लगभग खाली हो चुकी है. सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है. बीएमसी का मानना है कि इस बिल्डिंग की हालत जर्जर है, ऐसे में वहां आने- जाने वाले लोगों और राहगीरों की जान को खतरा हो सकता है.

वहीं, सेकंड कूपर स्ट्रीट के प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य में भी यह इमारत बाधा बन रही है। बीएमसी के अनुसार, सड़क के अलाइनमेंट में इमारत का कुछ हिस्सा आ रहा है और यहां सड़क निर्माण का काम प्रस्तावित है. हालांकि BMC ने नोटिस में ये भी साफ किया था कि पूरी मस्जिद को गिराया नहीं जाएगा.

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