महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी सामने आई है, पंढरपुर में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर बिगड़ा है. पंढरपुर से मुंबई के लिए निकलते समय उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हेलीकॉप्टर की बैटरी में दिक्कत के कारण एकनाथ शिंदे अब मुंबई की ओर सड़क मार्ग से जा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई. हेलिकॉप्टर खराब होने से प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई. हेलिकॉप्टर की बैटरी में अचानक खराबी आने के कारण एकनाथ शिंदे को काफी देर तक हेलीपैड पर इंतजार करना पड़ा.

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बैटरी में खराबी के कारण नहीं स्टार्ट हो सका हेलीकॉप्टर

खबरों के मुताबिक, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का आज (19 नवंबर 2026) पंढरपुर दौरा था. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दौरा पूरा करने के बाद जब हेलीपैड पहुंचे, तो हेलिकॉप्टर की बैटरी में खराबी के कारण वह स्टार्ट नहीं हो सका. इस दौरान एकनाथ शिंदे के साथ कई अधिकारी भी हेलीपैड परिसर में मौजूद थे. हेलीकॉप्टर खराब होने के बाद प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई.

डिप्टी सीएम शिंदे को करीब 20 मिनट तक करना पड़ा इंतजार

बताया गया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिस हेलिकॉप्टर से यात्रा करने वाले थे, उसके स्टार्ट नहीं होने के कारण उन्हें कम से कम 20 मिनट तक हेलीपैड पर इंतजार करना पड़ा. बताया जा रहा है कि संबंधित हेलिकॉप्टर एयर इंडिया का है. हेलिकॉप्टर की बैटरी बदलने के लिए भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. दूसरी बैटरी आने के बाद हेलिकॉप्टर के शुरू होने की संभावना जताई जा रही थी. आखिरकार, एकनाथ शिंदे सड़क मार्ग से सोलापुर के लिए रवाना हो गए.

आपको बता दें कि इससे पहले भी मई महीने में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर मुंबई से मुरबाड जाते समय तेज आंधी-तूफान में फंस गया था. एक साल के भीतर दूसरी बार हेलीकॉप्टर में खराबी की घटना ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दी है.

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