मुंबई में बांद्रा पश्चिम में एक बेहद खौफनाक हिट एंड रन का मामला सामने आया है. यहां एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने सड़क किनारे खड़ी एक महिला को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हालांकि, बांद्रा पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे बाद में कोर्ट से बेल मिल गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 16 नवंबर 2026 की रात 12 बजे के करीब बांद्रा वेस्ट के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुई थी. हाईवे पर एक बीएमडब्ल्यू कार के चालक ने सड़क पर किनारे मौजूद महिला को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर लगते ही हवा में उछली महिला

टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई. आरोपी चालक हादसे के तुरंत बाद घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने या मदद करने के बजाय अपनी बीएमडब्ल्यू कार समेत मौके से फरार हो गया.

इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए बांद्रा पुलिस स्टेशन ने BNS की धारा 281, 106(1) एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134(अ), 134(ब)) के तहत अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए बांद्रा पुलिस की क्राइम डिटेक्शन टीम ने जांच शुरू की.

घटनास्थल के आसपास और हाईवे पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला गया. इसके अलावा तकनीकी सर्विलांस और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पुलिस आखिरकार आरोपी तक पहुंच ही गई.

कोर्ट से मिली जमानत

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर पराग कुवरसिंह छेड़ा (50, ज्वेलर, निवासी, सांताक्रूज पश्चिम) को धर दबोचा. पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए पेश किया था. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद आरोपी के वकीलों ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की.

कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है. इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाली महिला की शिनाख्त पुलिस ने कर ली है. मृतका के परिजनों का पता चल गया है, जिन्होंने शव की आधिकारिक पहचान की है. मृतका कुर्ला पश्चिम की निवासी 45 वर्षीय फातिमा नासिर खान है.

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