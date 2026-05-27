मुंबई में कुर्बानी पर विवाद, मौलाना बोले- सदियों से चली आ रही परंपरा, बेबुनियाद है...

उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुंबई के मुंब्रा इलाके में हाउसिंग सोसाइटी को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूरा मामला बेबुनियाद है.

उन्होंने कहा कि संबंधित हाउसिंग सोसाइटी में लंबे समय से टेंट लगाकर वहां रहने वाले लोग सुरक्षित तरीके से कुर्बानी करते आ रहे हैं और यह व्यवस्था सोसाइटी बनने के समय से ही चली आ रही है.

फिरकापरस्त ताकतें जानबूझकर माहौल खराब कर रहीःं मौलाना

मौलाना ने आरोप लगाया कि कुछ फिरकापरस्त ताकतें जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं. उनका कहना था कि ऐसे लोग हर साल किसी न किसी बहाने से हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों को लेकर विवाद खड़ा करते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है. उन्होंने कहा कि कुर्बानी इस्लामिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे लेकर अनावश्यक विवाद पैदा करना उचित नहीं है.

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उन्होंने आगे कहा कि कुर्बानी कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि यह सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपरा है और भविष्य में भी जारी रहेगी. इंशाअल्लाह सदियों तक कुर्बानी होती रहेगी. साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील की कि धार्मिक मामलों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निष्पक्ष कार्रवाई की जाए तथा समाज में भाईचारा कायम रखा जाए. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लोगों से भी अपील की कि वे अफवाहों और भड़काऊ बातों से बचें तथा आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखें.

मुंबई की हाईराइज सोसायटी में हो रहा विरोध

बता दें कि मुंबई की हाईराइज सोसायटी में भारी बवाल की खबरें सामने आ रही हैं. हिंदू संगठन ईद-अल-जुहा के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं और इससे जुड़ी तैयारियों का भी विरोध कर रहे हैं. इससे पहले ठाणे में भी ऐसा ही विवाद सामने आया था. जहां एक हाउसिंग सोसायटी में कुर्बानी के लिए बकरे बांधे गए थे और उनके लिए शेड बनाया गया था. वहीं सोसायटी में बकरों के रखे जाने का अनोखा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला जहां लोग सुअर लेकर पहुंच गए थे.

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