अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने पर मां की प्रतिक्रिया, 'मेरा बेटा देश के लिए...'

जंतर-ंमंतर विरोध प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने के बाद दीपके की मां अनिता दीपके की ओर से भावनात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है. छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, अनिता दीपके ने कहा कि उन्हें अपने बेटे के खिलाफ की गई कार्रवाई से बहुत दुख हुआ है और उन्होंने सरकार के कार्यों को गलत बताया है.

एनडीटीवी से बातचीत के दौरान अभिजीत दीपके का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा बेटा देश के लिए काम कर रहा था और उनके साथ हुए व्यवहार पर सवाल उठाया. उनकी टिप्पणी सीजेपी नेताओं की हिरासत और राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक विरोध प्रदर्शन को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद में एक व्यक्तिगत और भावनात्मक आयाम जोड़ती है.

'अभिजीत ने आज टीवी या फोन देखने को मना किया था'

बातचीत के दौरान दीपके की मां अनिता दीपके ने कहा कि उन्हें अभिजीत के एक दोस्त का फोन आया था. उसने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अभिजीत को फ्लाइट में ही हिरासत में ले लिया है. वहीं, उन्होंने बताया कि अभिजीत जाने से पहले उनसे कहकर गया था कि, 'मां, आज 10 अक्टूबर के दिन टीवी या फोन मत देखना.' लेकिन मां का दिल है, वह देखे बिना नहीं रह पाती हैं.

मां अनिता दीपके ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि ये लोग एक न एक दिन उनके बेटे को निशाना बनाकर हिरासत में लेने वाले हैं. उन्होंने आगे कहा कि अभिजीत ने ऐसा क्या किया था कि उसे फ्लाइट में ही हिरासत में ले लिया गया. उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कार्रवाई नहीं होने का सवाल उठाते हुए कहा कि वे भी पिछले चार-पांच दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है.

देश में अघोषित इमरजेंसी है? अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल

'हम भी अंबेडकरवादी हैं, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो...'

आंदोलन को लेकर अभिजीत दीपके की मां ने कहा कि वह आंदोलन होते देखना चाहती थीं, क्योंकि वहां बच्चे कोई बदतमीजी या गाली-गलौज नहीं करते हैं. वे लोग पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं. इसके बावजूद सरकार ने उनके बेटे को हिरासत में ले लिया. दीपके की मां ने भावुक होते हुए कहा कि 'हम भी अंबेडकरवादी हैं. अगर उनके बच्चे को कुछ हुआ, तो वे सरकार को नहीं छोड़ेंगी'.

'जंतर-मंतर उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं', दिल्ली प्रदर्शन को लेकर बोले नितेश राणे