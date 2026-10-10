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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल, 'देश में अघोषित इमरजेंसी'

अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल, 'देश में अघोषित इमरजेंसी'

सुप्रिया सुले ने CJP संस्थापक अभिजीत दिपके की हिरासत को गलत बताते हुए सवाल किया कि क्या देश में अघोषित इमरजेंसी है. उन्होंने युवाओं के प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 10 Oct 2026 04:28 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे गलत और असंवैधानिक बताया. सुले ने आशंका जताई कि क्या देश में अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति बन रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बच्चों और युवाओं को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और आने-जाने का अधिकार होना चाहिए.

सुप्रिया ने कहा कि CJP से जुड़े लोग संवैधानिक सिद्धांतों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जा रहे थे. उन्होंने सवाल किया कि उनकी मांगें सुनने के बजाय उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया. सुले ने कहा कि पुलिस ने जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, वह गलत और असंवैधानिक है. उन्होंने कहा कि देश ने पहले भी आपातकाल का दौर देखा है और मौजूदा परिस्थितियों को लेकर उन्हें चिंता हो रही है.

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‘बच्चों को अपनी बात रखने का अधिकार’

सुले ने कहा कि लोकतंत्र में बच्चों और युवाओं को कहीं आने-जाने या अपनी बात रखने से नहीं रोका जाना चाहिए. उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांगें सुनने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी युवाओं की बात सुनना है, न कि उन पर लाठीचार्ज करना. सांसद ने प्रदर्शनकारियों को देश के बच्चों का हिस्सा बताते हुए कहा कि वे सभी के बच्चे हैं और उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए.

संविधान और मीडिया को लेकर भी उठाए सवाल

सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि सरकार की कार्रवाई से संवैधानिक मूल्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा, “संविधान की हत्या कर रहे हैं ये लोग.”मीडिया पर निशाना साधते हुए सुले ने एक चैनल की उस रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि प्रदर्शन में पकड़े जाने वाले बच्चों के पासपोर्ट में दिक्कत हो सकती है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 10 Oct 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
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