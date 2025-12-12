Maharashtra: महाराष्ट्र सत्र में हंगामा! प्रसाद लाड को लगा झटका, सदन में गूंजे ठहाके

Maharashtra News: महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र इस समय नागपुर में चल रहा है और शुक्रवार को सत्र का पांचवां दिन काफी रोचक रहा. विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक प्रसाद लाड को अपनी सीट पर खड़े होते ही हल्का झटका लगा. जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने सदन को बताया कि उन्हें दो-तीन बार झटका महसूस हुआ है. यह सुनते ही सदन में हलचल हुई, लेकिन तुरंत ही माहौल हल्का-फुल्का बन गया.

प्रसाद लाड बोले – “मुझे झटका लग रहा है”

बोलने के लिए खड़े होने पर अचानक झटका लगने की बात कहते हुए प्रसाद लाड ने मजाकिया अंदाज में कहा, “अगर मुझे कुछ हुआ तो राज्य का बड़ा नुकसान होगा.” उनकी यह बात सुनकर सदन में ठहाके गूंज उठे. नीचे बैठे बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने भी तुरंत चुटकी लेते हुए कहा, “अगर आपको कुछ हुआ तो हम आपकी प्रतिमा स्थापित कर देंगे.” इस पर पूरा सदन हंस पड़ा.

जब अनिल परब ने झटके के मामले की एसआईटी जांच की मांग रखी तो फिर से माहौल हल्का हो गया. इसी बीच प्रवीण दरेकर की एक और टिप्पणी, “उनकी अभी एक जांच हुई है…” पर सदन में जोरदार ठहाके लगे.

सभापति राम शिंदे ने किया माहौल शांत

लगातार हल्के-फुल्के माहौल के बीच सभापति राम शिंदे ने स्थिति को संभालते हुए कहा, “आप सदन के लाड़ हैं… हम आपको कुछ नहीं होने देंगे. ध्यान रखा जाएगा.” उनके इस बयान से माहौल और भी सौम्य हो गया और कार्यवाही आगे बढ़ाई गई.

सदन में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है. कहा जा रहा है कि माइक या टेबल के किसी बिजली हिस्से में हल्का करंट आने के कारण यह स्थिति बनी. फिलहाल तकनीकी टीम इसकी जांच कर रही है.

