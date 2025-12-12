Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी से एक अत्यंत सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है. यहां एक व्यक्ति ने पत्नी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी है. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, संदिग्ध आरोपी पति घटना के बाद मौके से फरार हो गया है. हालांकि, इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है और साथ ही आरोपी पति की तलाश भी जारी है.

चरित्र पर संदेह के कारण गला दबाकर पत्नी की हत्या

बता दें कि मृत महिला की पहचान शीतल भामरे के रूप में हुई है और साथ ही संदिग्ध आरोपी पति की पहचान नितिन भामरे के रूप में हुई है. मिली जानकारी के मुताबिक, पति को पत्नी के चरित्र पर संदेह के कारण मारपीट कर गला दबाकर यह हत्या की गई है. पत्नी की हत्या करने के बाद नितिन भामरे घर का दरवाजा बंद करके मौके से फरार हो गया. लेकिन देर रात जब नंद ने तलाशी ली तो यह पूरी घटना सामने आई.

पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज

नशे की हालत में नितिन ने शीतल की पिटाई की और उसके बाद में रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, ऐसी प्रारंभिक जानकारी है. इस मामले में नासिक के पंचवटी पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. जबकि संदिग्ध आरोपी नितिन भामरे फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है.

यह भी पढ़ें -

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, बैंकॉक से आए 5 लोगों से करोड़ों की हाइड्रोपोनिक वीड बरामद

Maharashtra: एकनाथ शिंदे ने BJP प्रदेश अध्यक्ष के साथ की बैठक, महायुति में सुलह का बड़ा फॉर्मूला तैयार?