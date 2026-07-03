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मुंबई, पालघर समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, IMD का रेड अलर्ट जारी
Mumbai Rain Red Alert: मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ में 4 जुलाई के लिए और पालघर में 5 जुलाई के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का 'रेड' अलर्ट जारी किया गया है.
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ में 4 जुलाई के लिए और पालघर में 5 जुलाई के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का 'रेड' अलर्ट जारी किया गया है. इन जगहों पर कुछ हिस्सों में आज (03 जुलाई) को भी भारी बारिश की संभावना है.
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