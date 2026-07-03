मुंबई, पालघर समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, IMD का रेड अलर्ट जारी

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ में 4 जुलाई के लिए और पालघर में 5 जुलाई के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का 'रेड' अलर्ट जारी किया गया है. इन जगहों पर कुछ हिस्सों में आज (03 जुलाई) को भी भारी बारिश की संभावना है.