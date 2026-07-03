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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai Weather: मुंबई में बारिश का 'सितम': इन इलाकों में 24 घंटे में 100 मिमी से अधिक बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Mumbai Weather: मुंबई में बारिश का 'सितम': इन इलाकों में 24 घंटे में 100 मिमी से अधिक बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Mumbai Rain: मुंबई में तेज बारिश ने लोगो की परेशानी फिर से बढ़ा दी है. कई इलाकों में जलभराव की शिकायत मिली है. शहर में 24 घंटे में 100 मिमी से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 03 Jul 2026 03:14 PM (IST)
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मुंबई में हर साल की तरह मॉनसून ने दस्तक दे दी है. जिसके के बाद पूरे शहर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार तीन जुलाई शुक्रवार को मुंबई के कई इलाकों में सुबह आठ बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर (मिमी) से अधिक बारिश दर्ज की गई. जबकि दिन के समय ‘तेज से बहुत तेज’ बारिश का पूर्वानुमान जताया है.

कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी ) के मुताबिक  महानगर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. शुक्रवार 3 जुलाई सुबह आठ बजे तक के 24 घंटे के दौरान शहर में 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई. बीएमसी ने बताया कि पश्चिमी उपनगरों में अंधेरी स्थित मालपा डोंगरी नगर निगम विद्यालय में 136.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं, पूर्वी उपनगरों में सबसे अधिक 124 मिमी वर्षा पवई क्षेत्र में दर्ज की गई.

मध्य, पश्चिमी और हार्बर लाइनों पर ट्रेन सेवाएं सामान्य 

यात्रियों द्वारा लोकल ट्रेनों में देरी की शिकायतों को लेकर रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सुबह के समय मध्य, पश्चिमी और हार्बर लाइनों पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं सामान्य रहीं,  हालांकि यात्रियों ने लोकल ट्रेनों के निर्धारित समय से देरी से चलने की शिकायत की. साथ ही दावा किया कि शहर की एक अन्य जीवनरेखा मानी जाने वाली बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) की बस सेवाएं भी सामान्य रहीं और किसी बड़े व्यवधान की सूचना नहीं मिली.

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समुद्र में तेज उछाल मार रही लहरों को लेकर नगर निकाय ने बताया कि  शुक्रवार 3 जुलाई अपराह्न दो बजकर 18 मिनट पर 4.28 मीटर ऊंचा ज्वार, रात आठ बजकर 22 मिनट पर 1.74 ऊंचा ज्वार, शुक्रवार देर रात दो बजकर नौ मिनट पर 3.68 मीटर ऊंचा ज्वार और शनिवार सुबह सात बजकर 44 मिनट पर 1.05 मीटर ऊंची लहरें आने की संभावना है. साथ ही दावा किया कि सबसे अधिक 150.2 मिमी बारिश वाडी बंदर क्षेत्र में दर्ज की गई, इसके बाद मालाबार हिल में 145.8 मिमी और सैंडहर्स्ट रोड क्षेत्र में 140.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.

वही अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार आधी रात के आसपास से ही मुंबई में बारिश हो रही है. उन्होंने ने साफ किया कि दादर, अंधेरी, गोरेगांव और परेल जैसे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हालांकि सुबह तक पानी उतर गया. हालांकि सुबह के शुरुआती घंटों में बारिश की तीव्रता कम हो गई थी लेकिन सुबह आठ बजे के बाद मुंबई के कुछ हिस्सों में फिर से बारिश तेज हो गई.

मुंबई में बारिश बनी आफत, जगह-जगह भरा पानी तो लोगों की बढ़ी परेशानी; IMD ने जारी किया अलर्ट

Published at : 03 Jul 2026 03:14 PM (IST)
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Mumbai Rain Mumbai Weather BMC BEST Transport
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