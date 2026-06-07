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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: बारामती में भीषण सड़क हादसा, इलेक्ट्रिक स्कूटी-टेम्पो टक्कर में दो बहनों की मौत

महाराष्ट्र: बारामती में भीषण सड़क हादसा, इलेक्ट्रिक स्कूटी-टेम्पो टक्कर में दो बहनों की मौत

Pune News In Hindi: बारामती में इलेक्ट्रिक स्कूटी और टेम्पो की टक्कर में दो बहनों की मौत हो गई है, जबकि 9 वर्षीय भाई गंभीर घायल है. टेम्पो ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है. पुलिस जांच कर रही है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 07 Jun 2026 11:30 AM (IST)
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पुणे जिले के बारामती तालुका में नीरा-मोरगांव स्टेट हाईवे पर चौधरीवाड़ी फाटा के पास शुक्रवार शाम को हुए भीषण सड़क हादसे में दो नाबालिग बहनों की मौत हो गई, जबकि उनका 9 वर्षीय भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. 

स्कूटी चकनाचूर, टेम्पो ने घसीटा

शाम करीब 4:30 बजे चौधरीवाड़ी फाटा पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी और आयशर टेम्पो के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई. टेम्पो स्कूटी को कुछ दूरी तक घसीटता हुआ चला गया, जिससे हादसा और अधिक गंभीर हो गया. 

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17 और 15 वर्ष की दो बहनों की मौके पर मौत

हादसे में ज्ञानेश्वर बोदरे की दो बेटियों अक्षदा ज्ञानेश्वर बोदरे (17 वर्ष) और सेजल ज्ञानेश्वर बोदरे (15 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों बहनें स्कूटी पर सवार थीं. उनका छोटा भाई पवन ज्ञानेश्वर बोदरे (9 वर्ष) भी स्कूटी पर था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत बारामती के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

टेम्पो ड्राइवर गिरफ्तार

हादसे की सूचना मिलते ही वडगांव निंबालकर पुलिस मौके पर पहुंची और टेम्पो ड्राइवर को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. घायल बच्चे का इलाज चल रहा है. 

पुलिस जांच में जुटी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टेम्पो की तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ. दुर्घटना का सही कारण अभी साफ नहीं है. वडगांव निंबालकर पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. पुलिस ने टेम्पो जब्त कर लिया है और ड्राइवर से पूछताछ जारी है. स्थानीय लोगों ने हादसे स्थल पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और बेहतर सड़क सुरक्षा की मांग की. उन्होंने कहा कि इस फाटा पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 11:30 AM (IST)
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