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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: NSCI वर्ली डोम में सनसनीखेज घटना, लाइव इवेंट के दौरान युवक की मौत; जांच में जुटी पुलिस

मुंबई: NSCI वर्ली डोम में सनसनीखेज घटना, लाइव इवेंट के दौरान युवक की मौत; जांच में जुटी पुलिस

NSCI Worli Dome Incident: मृतक युवक की पहचान 28 साल के वृषभ महेंद्र गंगुर्डे के तौर पर हुई है. वृषभ माहिम इलाके में रहता है और अपने दोस्तों के साथ इवेंट में आया था.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 Jun 2026 10:08 AM (IST)
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मुंबई के गोरेगांव नेस्को ड्रग कांड के बाद अब वर्ली से ताजा मामला सामने आया है. मुंबई के NSCI वर्ली डोम में एक लाइव म्यूजिक इवेंट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है. मरने वाले युवक की पहचान 28 साल के वृषभ महेंद्र गंगुर्डे के तौर पर हुई है. वृषभ माहिम इलाके में रहता है और अपने दोस्तों के साथ इवेंट में आया था.

वृषभ ने अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शराब पी थी. इवेंट में भीड़ में वृषभ और उसके एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई. इसके बाद, दोनों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने बताया कि वृषभ की मौत हो गई, जबकि वृषभ के साथ मौजूद उसके दोस्त की हालत स्थिर है. मौत का सही कारण अभी साफ नहीं है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है और मुंबई पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इसका ड्रग्स के इस्तेमाल से कोई लिंक है. इस इवेंट में हजारों दर्शक आए थे. पुलिस ने मौत का कारण पता लगाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे सबूतों की जांच शुरू कर दी है. इस लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में मरने वाले लड़के ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी.

वहीं एक लड़की को भी तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल ले जाया गया. पुलिस के मुताबिक, लड़कियों की हालत स्थिर है और लड़कों की मौत देर रात हुई. दोनों ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, और भीड़ की वजह से दोनों की तबीयत खराब हो गई. सूत्रों का कहना है कि इस समय, लड़का डांस करते-करते अचानक गिर गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया.

पुलिस ने इवेंट की परमिशन देने से किया था मना

गोरेगांव नेस्को घटना के बाद, ताड़देव पुलिस ने वर्ली डोम में प्रोग्राम की इजाजत देने से मना कर दिया था. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि इस प्रोग्राम की इजाजत देने के लिए ऊपर के लेवल से निर्देश थे. लाइव म्यूजिक इवेंट के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने एनएससीआई वर्ली डोम में सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, कड़ी निगरानी रखी जा रही है और घटना की जांच जारी है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 10:08 AM (IST)
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