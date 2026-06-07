मुंबई: NSCI वर्ली डोम में सनसनीखेज घटना, लाइव इवेंट के दौरान युवक की मौत; जांच में जुटी पुलिस

मुंबई के गोरेगांव नेस्को ड्रग कांड के बाद अब वर्ली से ताजा मामला सामने आया है. मुंबई के NSCI वर्ली डोम में एक लाइव म्यूजिक इवेंट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है. मरने वाले युवक की पहचान 28 साल के वृषभ महेंद्र गंगुर्डे के तौर पर हुई है. वृषभ माहिम इलाके में रहता है और अपने दोस्तों के साथ इवेंट में आया था.

वृषभ ने अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शराब पी थी. इवेंट में भीड़ में वृषभ और उसके एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई. इसके बाद, दोनों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने बताया कि वृषभ की मौत हो गई, जबकि वृषभ के साथ मौजूद उसके दोस्त की हालत स्थिर है. मौत का सही कारण अभी साफ नहीं है.

Mumbai, Maharashtra: Mumbai Police has tightened security at the NSCI Worli Dome after a person died under suspicious circumstances during a live music concert. Police personnel have been deployed, strict surveillance is in place, and an investigation into the incident is… pic.twitter.com/42OytCk8aJ — IANS (@ians_india) June 7, 2026

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है और मुंबई पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इसका ड्रग्स के इस्तेमाल से कोई लिंक है. इस इवेंट में हजारों दर्शक आए थे. पुलिस ने मौत का कारण पता लगाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे सबूतों की जांच शुरू कर दी है. इस लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में मरने वाले लड़के ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी.

वहीं एक लड़की को भी तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल ले जाया गया. पुलिस के मुताबिक, लड़कियों की हालत स्थिर है और लड़कों की मौत देर रात हुई. दोनों ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, और भीड़ की वजह से दोनों की तबीयत खराब हो गई. सूत्रों का कहना है कि इस समय, लड़का डांस करते-करते अचानक गिर गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया.

पुलिस ने इवेंट की परमिशन देने से किया था मना

गोरेगांव नेस्को घटना के बाद, ताड़देव पुलिस ने वर्ली डोम में प्रोग्राम की इजाजत देने से मना कर दिया था. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि इस प्रोग्राम की इजाजत देने के लिए ऊपर के लेवल से निर्देश थे. लाइव म्यूजिक इवेंट के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने एनएससीआई वर्ली डोम में सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, कड़ी निगरानी रखी जा रही है और घटना की जांच जारी है.

CJP Protest: 'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान

