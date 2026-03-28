Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एंटी करप्शन ब्यूरो (Anti Corruption Bureau, ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक प्रांताधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. आरोपी अधिकारी का नाम गोविंद शिंदे है, जो जुन्नर-आंबेगांव उप-विभागीय अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे.

बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के बदले उन्होंने रिश्वत की मांग की थी. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और कार्रवाई को अंजाम दिया.

कैसे की गई गिरफ्तारी?

जानकारी के मुताबिक, एसीबी की टीम ने दोपहर करीब तीन बजे उनके ऑफिस परिसर में जाल बिछाया. जैसे ही गोविंद शिंदे ने शिकायतकर्ता से दो लाख रुपये की रिश्वत ली, टीम ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया. इस कार्रवाई के दौरान पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया. एक वरिष्ठ अधिकारी के इस तरह पकड़े जाने से प्रशासनिक महकमे में भी हलचल देखने को मिल रही है.

क्या है पूरा मामला?

मामले की जांच में सामने आया है कि आरोपी अधिकारी ने बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पैसे मांगे थे. शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एसीबी को दी, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर यह ट्रैप ऑपरेशन किया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से इस तरह के मामलों में शामिल हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

एसीबी (ACB) ने शुरू की आगे जांच

फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है. इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में और नाम सामने आते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस गिरफ्तारी के बाद सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.