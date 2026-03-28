क्या महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन? CM देवेंद्र फडणवीस बोले- 'इस संकट के कारण...'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर अफवाहें फैलाकर जनता में डर और भ्रम पैदा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'लॉकडाउन लगने वाला है, 'पेट्रोल-डीजल की किल्लत है' या 'गैस सिलेंडर खत्म हो रहे हैं' जैसी बातें पूरी तरह भ्रामक हैं. उन्होंने कहा कि इस संकट के कारण कई देशों में कामकाज बंद है लेकिन भारत में इसका असर नहीं दिख रहा है.

मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाना केवल गैर-जिम्मेदाराना ही नहीं, बल्कि एक तरह से देश के खिलाफ काम करना है देशद्रोह जैसा है . उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रधानमंत्री के साथ बैठक पर क्या कहा?

वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी संग बैठक को लेकर कहा, "मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं. कल उन्होंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संकट की इस स्थिति में नेतृत्व किया है, उसकी सभी मुख्यमंत्रियों ने सराहना की है."

उन्होंने आगे कहा, "आसपास के कई देशों में इस संकट के कारण कामकाज बंद करना पड़ा है और कुछ देशों में वर्क फ्रॉम होम की स्थिति बन गई है. ऐसे समय में भी भारत में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी गई. कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका बोझ भी केंद्र सरकार ने जनता पर नहीं डाला, बल्कि खुद उठाया है."

मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये भी कहा, "एलपीजी की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है और कमर्शियल एलपीजी की लगभग 70 प्रतिशत सप्लाई को बनाए रखने का काम किया गया है. पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि अफवाहें फैलाकर पैनिक की स्थिति बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. राज्य में भी कुछ लोग लॉकडाउन को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है. ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

लॉकडाउन की अफवाहों पर क्या कहा?

लॉकडाउन की अफवाह पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "देश के लोगों को गलत जानकारी देना, उन्हें भड़काना और देश में घबराहट की स्थिति पैदा करना, ऐसा करने वाले लोग देश के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं. ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

पाइप गैस (PNG) पर कही ये बात

उन्होंने गैस पर कहा, "सरकार बड़े स्तर पर पाइप गैस लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है. कल ही एक आदेश जारी कर महाराष्ट्र की सभी महानगरपालिकाओं को गैस पाइपलाइन के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. अगर शहरों में पाइप गैस (PNG) उपलब्ध हो जाती है तो एलपीजी पर निर्भरता कम हो जाएगी. इससे भविष्य में इस प्रकार के संकट की स्थिति में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी."

सीएम ने जानकारी देते हुए कहा, "महानगरपालिकाओं के माध्यम से गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू है और इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. यह ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है और देश के लिए भी काफी लाभकारी होगा."