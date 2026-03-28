जलगांव में 'मौत का मिसफायर'! युवक दिखा रहा था देसी कट्टा, अचानक चली गोली ने ली दोस्त की जान

Jalgaon Crime News: महाराष्ट्र के अमनेर (जलगांव) में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां ‘मिसफायर’ की वजह से 35 साल के एक युवक की मौत हो गई. मृतक का नाम अरुण सुरेश प्लाज्मा बताया जा रहा है, जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा था. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने आरोपी दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शुक्रवार रात यह हादसा उस वक्त हुआ, जब अरुण अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था. माहौल सामान्य था, लेकिन अचानक एक लापरवाही ने सब कुछ बदल दिया और खुशी का माहौल मातम में बदल गया.

कैसे हुआ हादसा?

मिली जानकारी के मुताबिक, रात करीब 9:15 बजे अरुण अपने दोस्तों के साथ माळीवाडा इलाके में बैठा था. इसी दौरान उसका एक दोस्त शत्रुघ्न महाराजा देसी कट्टे (पिस्तौल) के बारे में बता रहा था.

बताया जा रहा है कि जब वह कट्टा दिखा रहा था, तभी अचानक उससे गोली चल गई. यह ‘मिसफायर’ सीधे अरुण के सीने में जा लगी. गोली लगते ही अरुण जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

अस्पताल ले जाते ही मौत

गोली लगने के बाद अरुण को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में भी जांच शुरू कर दी. इस दौरान अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस मामले में अमनेर पुलिस ने आरोपी दोस्त के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. शुरुआती तौर पर यह घटना हादसा लग रही है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी के पास यह अवैध हथियार कहां से आया और क्या घटना से पहले दोस्तों के बीच किसी तरह का विवाद हुआ था या नहीं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सच्चाई सामने लाने में जुटी हुई है.