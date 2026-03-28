पुणे में हैवानियत! लिफ्ट देने के बहाने पिस्तौल की नोंक पर महिला से रेप, कुरकुंभ इलाके में सनसनी

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड तालुका के कुरकुंभ इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 32 साल की महिला के साथ रेप किया गया. यह वारदात 25 मार्च 2026 की रात करीब 9 बजे मुकादमवाड़ी, कुरकुंभ सीमा के पास हुई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने महिला को लिफ्ट देने का बहाना बनाया. जैसे ही महिला उसके गाड़ी में बैठी, आरोपी ने पिस्तौल दिखाकर उसे धमकाया और उसके साथ जबरदस्ती की. घटना के बाद पीड़िता ने साहस दिखाते हुए दौंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

मामले में तेजी दिखाते हुए दौंड पुलिस ने खड़की निवासी संदिग्ध आरोपी अमोल साहेबराव काले को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी से पूछताछ जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने पहले भी इस तरह की कोई वारदात तो नहीं की है.

पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा- पुलिस

इस पूरे मामले की जांच उप-विभागीय पुलिस अधिकारी बापूराव दड़स के नेतृत्व में की जा रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी. यह घटना एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. खासतौर पर रात के समय अकेले सफर करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

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