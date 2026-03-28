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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026रणजी भी नहीं खेला, अभिनंदन सिंह का डायरेक्ट IPL में RCB से हुआ डेब्यू; 2 बार कोहली को किया आउट

रणजी भी नहीं खेला, अभिनंदन सिंह का डायरेक्ट IPL में RCB से हुआ डेब्यू; 2 बार कोहली को किया आउट

Who is Abhinandan Singh: आईपीएल 2026 के पहले मैच में RCB ने अभिनंदन सिंह का डेब्यू करवाया, जिन्होंने अब तक एक रणजी मैच भी नहीं खेला है. तो जानते हैं कि आखिर अभिनंदन कौन हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 28 Mar 2026 07:46 PM (IST)
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Who is Abhinandan Singh, IPL 2026 Debut: शनिवार (28 मार्च) को आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें मैदान पर हैं. मुकाबले में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसी बीच फैंस का ध्यान आरसीबी की प्लेइंग 11 पर गया, जिसमें अभिनंदन सिंह (Abhinandan Singh) नाम का एक खिलाड़ी दिखाई दिया. इस नाम ने सभी का ध्यान खींचा. 

इस मैच के जरिए अभिनंदन इंडियन प्रीमियर लीग में डेब्यू कर रहे हैं. बताते चलें कि अभिनंदन ने अब तक एक भी रणजी मैच नहीं खेला है, लेकिन फिर भी उन्हें डायरेक्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 में जगह मिल गई. अभिनंदन ने हाल ही में सीजन की शुरुआत से पहले विराट कोहली को 2 बार आउट करके काफी सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने कोहली को सीजन की शुरुआत से पहले प्रैक्टिस मैच में 2 बार आउट किया था. तो आइए जानते हैं कि अभिनंदन सिंह कौन हैं. 

आरसीबी ने किया रिटेन

बताते चलें कि आरसीबी ने अभिनंदन को 2026 सीजन के लिए रिटेन किया था. फ्रेंचाइजी ने 2025 सीजन के लिए हुए मेगा ऑक्शन में अभिनंदन को 30 लाख रुपये की कीमत में खरीदा था. हालांकि पिछले सीजन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. 

कौन हैं अभिनंदन सिंह?

तो आपको बता दें कि अभिनंदन एक तेज गेंदबाज हैं, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं. उनकी उम्र 28 साल है. 30 मार्च को यानी दो दिन के बाद वह 29 साल के हो जाएंगे. 

रणजी भी नहीं खेला, फिर कैसे आईपीएल में मिली जगह?

तो आपको बता दें कि अभिनंदन ने किसी भी तरह का कोई घरेलू क्रिकेट नहीं खेला है, जिसमें रजणी, लिस्ट-ए और टी20 क्रिकेट (सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी) शामिल है. 

अभिनंदन की किस्मत 2024 के यूपी टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन करने के बाद चमकी थी. उन्होंने टूर्नामेंट के सीजन में लखनऊ फाल्कन्स के लिए खेलते हुए 10 पारियों में 15 विकेट चटकाए थे. इसके बाद आरसीबी ने मेगा ऑक्शन में उन्हें खरीदा. अब 28 मार्च, 2026 को अभिनंदन को आईपीएल डेब्यू का मौका मिल गया. 

हैदराबाद के खिलाफ मैच में RCB की प्लेइंग 11

विराट कोहली, फिलिप साल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं होगी? BCCI ने इस कारण नहीं कराया कोई समारोह

Published at : 28 Mar 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
RCB Vs SRH IPL 2026 Abhinandan Singh
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