हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसंजय राउत ने बोले अपशब्द तो कांग्रेस ने किया बचाव! सांसद ने कहा- गुस्सा समझ में आता है...

संजय राउत ने बोले अपशब्द तो कांग्रेस ने किया बचाव! सांसद ने कहा- गुस्सा समझ में आता है...

शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बागी सांसदों के संदर्भ में प्रेस वार्ता के दौरान अपशब्दों का प्रयोग किया. इस पर कांग्रेस ने अब प्रतिक्रिया दी है.

Reported By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 17 Jun 2026 01:47 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे में टूट की खबरों के बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपशब्दों का प्रयोग कर दिया. उन्होंने बुधवार, 17 जून को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों के लिए विवादित टिप्पणी की.  अब इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनका बचाव करने की कोशिश की है. 

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत के बयान पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है. उनकी पार्टी टूट गई और विधायक छीन लिए गए. अब उन्हें फिर से निशाना बनाया जा रहा है. इसलिए संजय राउत का गुस्सा समझ में आता है. उनकी भाषा चाहे जैसी भी हो, हताशा साफ़ दिख रही है. BJP जो कर रही है, वह संसदीय आचरण से बहुत दूर है.

Explained: क्या वाकई शिवसेना UBT से टूटे 6 सांसद, TMC वाला रास्ता उद्धव की पार्टी को कहां ले जाएगा?

राउत ने भी किया अपने बयान का बचाव

उधर, संजय राउत ने भी अपने बयान का बचाव दिया है. उन्होंने इस संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा- 'हम मराठी भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. इसमें क्या गलत है? मुझे अच्छी तरह पता है कि कब और कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी है. वही भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए जो सामने वाला समझ सके.

राउत ने कहा कि मैंने संसद में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है. जो व्यक्ति 15 करोड़ रुपये लेकर पार्टी छोड़ देता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप ऐसे व्यक्ति पर फूलों की बारिश करेंगे?'

बता दें शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है. इन सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर भी समर्थन का ऐलान कर दिया है.

अब यह देखना होगा कि शिवसेना यूबीटी सांसदों की बगावत के बाद विधायकों का क्या रुख होगा? 22 जून को उद्धव ने अपने विधायकों की बैठक भी आहूत की है.

Published at : 17 Jun 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Imran Pratapgarhi Sanjay Raut MAHARASHTRA NEWS Shiv Sena Ubt MAHARASHTRA POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
संजय राउत ने बोले अपशब्द तो कांग्रेस ने किया बचाव! सांसद ने कहा- गुस्सा समझ में आता है...
संजय राउत ने बोले अपशब्द तो कांग्रेस ने किया बचाव! सांसद ने कहा- गुस्सा समझ में आता है...
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis Live: महाराष्ट्र की सियासत पर सबसे बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे के साथ दिखेंगे उद्धव गुट के 6 सांसद
Live: महाराष्ट्र की सियासत पर सबसे बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे के साथ दिखेंगे उद्धव गुट के 6 सांसद
महाराष्ट्र
Explained: क्या वाकई शिवसेना UBT से टूटे 6 सांसद, TMC वाला रास्ता उद्धव की पार्टी को कहां ले जाएगा?
क्या वाकई शिवसेना UBT से टूटे 6 सासंद, कैसे TMC के हाल को पहुंचेगी उद्धव की पार्टी?
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis: टूट गई 'उद्धव की सेना', एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिला 6 सांसदों का समर्थन
टूट गई 'उद्धव की सेना', एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिला 6 सांसदों का समर्थन
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Uddhav Shiv Sena Crisis: उद्धव की शिवसेना में टूट के बीच गुस्से में आई कांग्रेस, बोली - 'अपनी बेइज्जती का बदला...'
उद्धव की शिवसेना में टूट के बीच गुस्से में आई कांग्रेस, बोली - 'अपनी बेइज्जती का बदला...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया 'मूर्ख', सपा में टूट के दावे पर दिया बड़ा बयान
रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया 'मूर्ख', सपा में टूट के दावे पर दिया बड़ा बयान
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
क्रिकेट
IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल, अंपायर के फैसले से नाराज हुई अफगानिस्तान ए टीम
IND A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी के कैच पर मचा बवाल, अंपायर के फैसले से नाराज हुई अफगानिस्तान ए टीम
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
PoK में पाकिस्तान की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, शहबाज-मुनीर ने अब बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक
PoK में PAK की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक
इंडिया
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
फूड
Kids Tiffin Menu: बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
ABP NEWS
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
ABP NEWS
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
ABP NEWS
पहले बाइक उठाई, फिर उस पर पत्नी को बैठाया; वेटलिफ्टिंग का वीडियो वायरल
पहले बाइक उठाई, फिर उस पर पत्नी को बैठाया; वेटलिफ्टिंग का वीडियो वायरल
ABP NEWS
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
Embed widget