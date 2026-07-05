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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसंजय राउत का बड़ा दावा, 'कांग्रेस MLC को पार्टी बदलने के लिए दिया गया 20 करोड़ का ऑफर'

संजय राउत का बड़ा दावा, 'कांग्रेस MLC को पार्टी बदलने के लिए दिया गया 20 करोड़ का ऑफर'

Sanjay Raut News: संजय राउत ने इस पर ज्यादा डिटेल नहीं बताईं और न ही यह स्पष्ट किया कि लिंगाडे को धन की पेशकश किसने की थी और एमएलसी को किस पार्टी में शामिल होना था.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 05 Jul 2026 05:55 PM (IST)
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महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने रविवार (5 जुलाई) को बड़ा दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) धीरज लिंगाडे को दल बदलने के लिए 20 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी, हालांकि एमएलसी ने इस आरोप से इनकार किया है.

संजय राउत ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया और न ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि लिंगाडे को धन की पेशकश किसने की थी और एमएलसी को किस पार्टी में शामिल होना था.

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'धीरज लिंगाडे को 20 करोड़ का ऑफर'

राउत ने दावा किया, "आप पार्टी कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों को तोड़ रहे हैं, लिंगाडे को 20 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी. यह मेरी जानकारी में है."

 

उन्होंने कहा कि जो लोग यह नहीं समझते कि कहां रुकना है, उनका अंत बहुत दुखद होता है. राउत ने कहा कि यह सभी नेताओं पर लागू होता है. जनप्रतिनिधियों की जोड़-तोड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को तो रुकना होगा.

धीरज लिंगाडे ने दावे से किया इनकार

वहीं पत्रकारों से बातचीत में लिंगाडे ने ऐसी किसी भी पेशकश से इनकार करते हुए कहा कि वह राउत द्वारा किए गए इस दावे से हैरान हैं. इसके अलावा बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने भी राउत के दावे को खारिज कर दिया. 

'अपने संगठन पर ध्यान दें राउत'

महाजन ने कहा कि राउत काल्पनिक आंकड़ों की बात करते रहते हैं. उन्होंने राउत पर तंज कसते हुए कहा कि शिवसेना (यूबीटी) को इसके बजाय अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए.

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Published at : 05 Jul 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
संजय राउत MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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