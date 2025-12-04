हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत में किस राज्य में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी? किस नंबर पर है महाराष्ट्र? सामने आया डेटा

भारत में किस राज्य में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी? किस नंबर पर है महाराष्ट्र? सामने आया डेटा

Highest Salary: क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है? और साथ ही सबसे कम सैलरी मिलने वाला राज्य कौन सा है. यह सवाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

Highest Salary in India News: भारत में सैलरी का नक्शा तेजी से बदल रहा है. किस राज्य में सबसे ज्यादा सैलरी होती है और कहां सैलरी कम रहती है? इस पर RPG ग्रुप के अध्यक्ष हर्ष गोयनका की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर जोरदार बहस छेड़ दी है. राज्यवार औसत मासिक वेतन के आंकड़े साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक भारतीय, विशेषकर निचले वर्ग के लोगों की सैलरी बढ़ेगी, तभी भारत समृद्ध होगा. भारत के कौन से राज्य सबसे ज्यादा वेतन देते हैं, इसकी जानकारी हम देखेंगे. 

सबसे ज्यादा कौन कमाता है?

फोर्ब्स एडवाइजर इंडिया के हर्ष गोयनका के साझा किए गए नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, 2025 तक भारत की औसत मासिक सैलरी 28000 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. राज्यों में, राजधानी दिल्ली 35000 रुपये के साथ औसत मासिक वेतन की सूची में शीर्ष पर है. कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, जिसका औसत मासिक वेतन 33000 रुपये है.

किस नंबर पर है महाराष्ट्र?

बेंगलुरु का आईटी क्षेत्र, स्टार्टअप हब और प्रचुर मात्रा में टेक कंपनियों ने उत्कृष्ट रोजगार के अवसर और उच्च वेतन उत्पन्न किए हैं. उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जो 32000 है और उसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है. वहां 31000 रुपये प्रति माह सैलरी होती है. मुंबई और पुणे में व्यावसायिक और हैदराबाद में आईटी तेजी के कारण इन राज्यों में औसत सैलरी बढ़ रही है.

बिहार की स्थिति भयानक

बिहार में भारत में सबसे कम औसत मासिक सैलरी है, जो केवल 13500 रुपये प्रति माह है. उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 13000 रुपये इस केंद्र शासित प्रदेश का नंबर आता है. नागालैंड 14000 और मिजोरम में भी औसत मासिक सैलरी कम है. सीमित रोजगार, लघु उद्योग और इस क्षेत्र में कम निवेश के कारण अन्य राज्यों की तुलना में औसत सैलरी उल्लेखनीय रूप से कम होती है.

दक्षिण भारत सबसे मजबूत

दक्षिण भारत को पारंपरिक रूप से रोजगार और सैलरी दोनों में अग्रणी माना जाता है. कर्नाटक के अलावा, तमिलनाडु का औसत मासिक वेतन 29000, आंध्र प्रदेश का 26000 और केरल का 24500 है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि अवसर और वेतन के मामले में दक्षिण भारत अभी भी एक मजबूत शक्ति है.

देश के कुछ राज्यों की सैलरी अच्छी है. इसलिए, वहां हर व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिलती है. इसमें दिल्ली राज्य सबसे आगे है. इस बीच, बिहार में बुरी स्थिति होने की जानकारी सामने आई है. बिहार में भारत में सबसे कम औसत मासिक सैलरी है. जो केवल 13500 रुपये प्रति माह है.

Published at : 04 Dec 2025 01:14 PM (IST)
Tags :
Highest Salary INDIA
